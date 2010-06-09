Yunanistan'da emekliler eylemde

T24- Yunanistan'ın başkenti Atina'da emekliler, ''Hükümetin bütçe açığının daraltılması yolunda aldığı, emekli maaşlarının da kesintiye uğradığı, ekonomik önlemler ile sosyal güvenlik yasa tasarısını'' protesto etti.

Kent merkezindeki ''Kotsia'' Meydanı'nda toplanan emekliler, Yunanistan Sağlık Bakanlığı önünde son bulan bir yürüyüş gerçekleştirdi.







Bakanlık binasının girişini kısa bir süre için sembolik olarak ''işgal eden'' protestocular, daha sonra olaysız biçimde dağıldılar.



Öte yandan, Yunanistan Tüketici Birliği Başkanı Mihalis Çifakis, Özel ''Vima'' Radyosu'nda yayımlanan bir programa katılımında, tüketicinin alım gücünün, enflasyon artışı ve maaş kesintileri nedeniyle yüzde 25 oranında azaldığını söyledi.



''Aile bütçesinde 'serbest düşüş' yaşandığını'' söyleyen Çifakis, gıda maddelerinin tüketiminde de yüzde 8 oranında azalma saptandığını kaydetti.





Ekonomik önlemler



Yunanistan'da, bütçe açığının daraltılması çalışmaları çerçevesinde, kamuda maaşları aylık 3 bin Avro'ya kadar olan çalışanların, Yunanistan'da 13. maaş olarak adlandırılan Noel maaşı, Paskalya ile yaz tatili dönemleri için verilen ve 14. maaş olarak nitelendirilen yarımşar maaş ikramiyelerinin bundan böyle toplam bin Avro'ya tekabül etmesini öngören önlemlere gidilmişti.

Önlemler çerçevesinde, aylık 2 bin 500 Avro'yu geçmeyen emekli maaşlarında da Paskalya ile tatil ödeneklerinin 200'er, Noel maaşının ise 400 Avro olarak belirlendiği, daha yüksek emekli maaşlarının ise düşürüleceği açıklanmıştı.



Kamu çalışanlarının ödeneklerinde yüzde 8 oranında kesintiye gidilirken, kamuda gerek maaşların gerekse emekli maaşlarının dondurulduğu vurgulanmıştı.



KDV'nin yüzde 21'den yüzde 23'e çıkartılması, sigara ve alkollü içki fiyatlarında yüzde 10 oranında ek vergi uygulanması, lüks harcamalarda ise vergilerin artırılması alınan önlemler arasındaydı.



Öte yandan, Yunanistan'da geçtiğimiz Mart ayında da bir dizi ekonomik önlem alınmıştı.

Bu önlemler, kamu çalışanlarının maaşlarında kesinti, KDV'nin yüzde 19'dan yüzde 21'e yükseltilmesi, ödeneklerde yüzde 12 oranında kesinti, emekli maaşlarının 2010 yılı süresince dondurulması, akaryakıt fiyatlarında 3 ile 8 cent arası zam, alkollü içeceklerde yüzde 20, sigara fiyatlarında ise yüzde 65 oranında ek vergi uygulanması ve tutarı 35 bin Avro'yu aşan, araba ve yat alımlarını da içeren lüks harcamalara özel ek vergi konulmasını öngörüyordu.





Ayrıca, Yunanistan'da 13. maaş olarak adlandırılan Noel maaşında yüzde 30, Paskalya ile yaz tatili dönemleri için verilen ve 14. maaş olarak nitelendirilen yarımşar maaş ikramiyelerde ise yüzde 30 oranında kesinti yapılmıştı.



Sosyal güvenlik yasa tasarısı



Geçtiğimiz haftalarda Parlamento'ya sunulan sosyal güvenlik yasa tasarısının ise, ülkede, 2018 yılından itibaren emekli maaşlarında yüzde 7 oranında kesintiye gidilmesini öngördüğü açıklanmıştı.



Tasarı uyarınca, emeklilik maaşının hükümetin gelir politikası aracılığıyla tespit edilmeyeceği, bundan böyle enflasyon, Gayri Safi Milli Hasıla (GSMH) ve sosyal güvenlik fonlarının ekonomik durumlarının göz önünde tutulacağı kaydedilmişti.



Emeklilik için 40 yıl çalışmak gerektiği, 60 yaşından önce kimsenin emekli olamayacağı belirtilirken, 65 yaşın üstünde, sosyal güvenlikten yoksun tüm vatandaşlara 360 Avro yaşlılık maaşı verileceği de kaydedilmişti.