Yunanistan’da ‘dört büyükler’e stres testi



Avrupa Merkez Bankası (AMB), Yunanistan'ın dört büyük bankası; Alpha Bank, Eurobank, National Bank of Greece (NBG) ve Pire Bankası üzerinde yapılan stres testinin sonuçlarını cumartesi günü açıkladı. Testler sonucunda dört bankanın toplam 14,4 milyar euroya varan para enjeksiyonuna ihtiyaç duyacağı saptandı. Bu miktarın, önceden beklenen düzeyde olduğu belirtildi.

Test sonuçlarının açıklanmasının ardından bankaların, sermaye açıklarını nasıl kapatmayı planladıklarını 6 Kasım'a kadar bildirmeleri gerekiyor. Bankaların Avrupa yardım paketinden yararlanmadan önce fonlar gibi özel sermaye kaynaklarından para toplama yoluna gitmeleri bekleniyor.

Paket, ihtiyacı karşılıyor

Euro Bölgesi yaz aylarında Yunanistan için 86 milyar euroluk üçüncü yardım paketini kabul etmişti. Bu miktarın 25 milyar euroluk bölümü bankalar için ön görülmüştü. Paranın serbest bırakılması için Yunanistan'ın reformları uygulamaya geçirmesi ve bankaların rekapitalizasyonu ile ilgili yasayı çıkarması gerekiyor.

Söz konusu bankalar, mevduat sahiplerinin ülkenin Avrupa Para Birliği'nden çıkacağı korkusuyla kitleler halinde paralarını çekmesi nedeniyle yıl başından bu yana önemli sermaye kaybı yaşadı. Yunan hükümetinin, bankaların parasız kalmasını önlemek için temmuz ayı sonunda başlattığı sermaye kontrolleri hâlâ devam ediyor.