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Sağlık

Yunanistan’da domuz gribi alarmı

Meksika ve ABD'de görülen domuz gribi nedeniyle Yunanistan'ın alarm durumuna geçtiği bildirildi.

27 Nisan 2009 03:00

Meksika ve ABD'de görülen domuz gribi nedeniyle Yunanistan'ın alarm durumuna geçtiği bildirildi.

Yunan basını, ülkede domuz gribi vakasına rastlanmadığını, ancak yetkili makamların gerekli tüm önlemleri aldığını duyurdu.

Hastalıkla mücadelede gerekli olan, daha önce de kuş gribi salgını sırasında kullanıldığı belirtilen ilaçların yeterli miktarda bulunduğu belirtilen haberlerde, bugünden itibaren ülke havaalanlarında hastalığın görüldüğü ülkelere gidecek yolculara bilgilendirici broşürler dağıtılmaya başlanacağı kaydedildi.

Halkın konuya ilişkin bilgi almak veya şüpheli bir vakayı bildirmesi için özel telefon hattının da hizmete açıldığı açıklandı.

Grip Salgını Olağanüstü Komitesi Başkanı Panos Efstathiu yaptığı açıklamada, domuz gribinin görüldüğü ülkelere yolculuk yapacak kişilere, kapalı mekânlardan ve domuz çiftliklerinin bulunduğu bölgelerden uzak kalmalarının, alkol bazlı temizleyicilerle sık sık ellerini yıkamalarının tavsiye edildiğini kaydetti.

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