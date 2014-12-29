Yunanistan'da cumhurbaşkanı seçilemedi, erken seçime gidiliyor

Yunanistan'da, koalisyon hükümeti ve bazı bağımsız milletvekilleri tarafından desteklenen cumhurbaşkanı adayı Stavros Dimas, birinci ve ikinci turların ardından seçimin üçüncü turunda da yeterli oyu alamadı. Ülke erken seçime gidiyor.

Dimas, parlamentoda bugün yapılan oylamada, seçilebilmek için gerekli 180 oya ulaşamadı. Dimas'ın tek aday olduğu seçimde 168 "evet" oyu çıktı, 132 milletvekili de çekimser oy kullandı.

Dimas, birinci ve ikinci turda da yeterli oyu alamamıştı.

Yorgo Kirbaki'nin Hürriyet'teki haberine göre, Yunanistan Anayasası'na göre, üç turda da cumhurbaşkanı seçilememesi nedeniyle meclis başkanının kararıyla parlamentonun 10 gün içerisinde feshedilmesi ve erken genel seçime gidilmesi gerekiyor.

Erken seçimin 25 Ocak ya da 1 Şubat'ta yapılacağı belirtiliyor. Bugüne kadar yapılan tüm anketlerde, ana muhalefetteki Sol Koalisyon’un (SYRİZA) seçimlerden birinci parti çıkacağı sonuçları çıkıyor.

Borsa çakıldı

Yunan borsasında cumhurbaşkanının seçilememesi sebebiyle kayıplar yüzde 10'a dayandı.

Yunanistan'da bugün yapılacak olan ve ülkenin IMF'den aldığı kredilerin yeniden müzakere riskini doğuran cumhurbaşkanlığı seçiminin son turu öncesinde yatırımcılar temkinli davranırken, Atina borsasında kayıplar yüzde 10'u buldu.

Yunan borsasındaki düşüşe paralel olarak İtalya ve İspanya borsası bankalardaki satışlar öncülüğünde yüzde 1 ekside seyrediyor.