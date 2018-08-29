Yunanistan'da Çipras üçüncü kabine revizyonunu yaptı

Io Chokona / Atina, 29 Ağustos (DHA) - Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, 2015 yılının Eylül ayından bu yana gerçekleşen üçüncü kabine revizyonunu yaptı. Hükümet Sözcüsü Dimitris Canakopulos tarafından açıklanan yeni hükümet kadrosu şöyle:

Başbakan: Aleksis Çipras

Hükümet Vekili: Yiannis Dragasakis

- İçişleri Bakanlığı

Bakan: Aleksandros Hariçis

Bakan Yardımcısı: Marina Hrisoveloni

Makedonya- Trakya\'dan Sorumlu Bakan Yardımcısı: Katerina Notopulu.

- Vatandaşı Koruma Bakanlığı

Bakan: Olga Yerovasili

Bakan Yardımcısı: Katerina Papakosta

- Ekonomi ve Kalkınma Bakanlığı:

Bakan: İoannis Dragasakis

Bakan Vekili: Steryios Piçiorlas

Bakan Yardımcısı: Stathis Yiannakidis

- Dijital Politikadan sorumlu, Radyo-Televizyon ve İletişim Bakanlığı:

Bakan: Nikos Papas

Bakan Vekili: Lefteris Kreços

- Milli Savunma Bakanlığı:

Bakan: Panos Kammenos

Bakan Vekili: Panos Rigas

Bakan Yardımcısı: Maria Kollia Çaruha

- Eğitim, Araştırma ve Din Bakanlığı:

Bakan: Kostas Gavroğlu

Araştırmadan Sorumlu Bakan Vekili: Konstandinos Fotakis

Bakan Yardımcısı: Meropi Cufi

- Çalışma, Sosyal Güvenlik ve Sosyal Dayanışma Bakanlığı:

Bakan: Efi Ahçioğlu

Sosyal Dayanışma Bakan Vekili: Theano Fotiu

Sosyal Sigorta Bakan Yardımcısı: Anastasios Petropulos

Çalışma, Sosyal Sigorta ve Sosyal Dayanışma Bakan Yardımcısı: Thanos İliopulos

- Dışişleri Bakanlığı:

Bakan: Nikos Kotzias

Avrupa İşlerinden Sorumlu Bakan Vekili: Yiorgos Katrugalos

Din İşleri Bakan Yardımcısı: Markos Bolaris

Yurtdışında Yaşayan Yunanlılardan Sorumlu Bakan Yardımcısı: Terens Spenser Kuik

- Adalet, Şeffaflık ve İnsan Hakları Bakanlığı:

Bakan: Mihalis Kalogiru

Bakan Vekili: Dimitrios Papangelopulos

- Maliye Bakanlığı:

Bakan: Eukleidis Tsakalotos

Bakan Vekili: Yiorgos Huliarakis

Bakan Yardımcısı: Katerina Papanatsiu

- Sağlık Bakanlığı:

Bakan: Andreas Ksanthos

Bakan Vekili: Pavlos Polakis

- İdarî İşleri Örgütleme Bakanlığı:

Bakan: Mariliza Ksenogiannakopulu

- Kültür ve Atletizm Bakanlığı:

Bakan: Mirsini Zorba

Kültür ve Atletizm Bakan Yardımcısı: Konstandinos Stratis

Atletizm Bakan Yardımcısı: Yeoryios Vasiliadis

- Çevre ve Enerji Bakanlığı:

Bakan: Yiorgos Stathakis

Bakan Vekili: Sokratis Famelos

Bakan Yardımcısı: Yorgos Dimaras

- Altyapı ve Taşımacılık Bakanlığı:

Bakan: Hristos Spirtzis

Bakan Yardımcısı: Nikos Mavraganis

- Göçmen Politikası Bakanlığı:

Bakan: Dimitris Viças

- Denizcilik ve Adalar Bakanlığı:

Bakan: Fotis Kuvelis

Bakan Yardımcısı: Nikolaos Santorinios

- Gıda ve Ziraat Bakanlığı:

Bakan: Stavros Arahovitis

Bakan Yardımcısı: Vasilios Kokkalis

Bakan Yardımcısı: Olimbia Teliyioridu

- Turizm Bakanlığı:

Bakan: Elena Kundura

- Devlet Bakanı: Aleksandros Flamburaris

- Devlet Bakanı: Hristoforos Vernardakis

- Başbakan Vekili: Dimitrios Liakos

- Devlet Bakanı ve Hükümet Sözcüsü: Dimitris Canakopulos

- Hükümet Genel Sekreteri: Akritas Kaidacis