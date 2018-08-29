Yunanistan'da Çipras üçüncü kabine revizyonunu yaptı

Io Chokona / Atina, 29 Ağustos (DHA) - Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, 2015 yılının Eylül ayından bu yana gerçekleşen üçüncü kabine revizyonunu yaptı. Hükümet Sözcüsü Dimitris Canakopulos tarafından açıklanan yeni hükümet kadrosu şöyle:
Başbakan: Aleksis Çipras
Hükümet Vekili: Yiannis Dragasakis
- İçişleri Bakanlığı
Bakan: Aleksandros Hariçis
Bakan Yardımcısı: Marina Hrisoveloni
Makedonya- Trakya\'dan Sorumlu Bakan Yardımcısı: Katerina Notopulu.
- Vatandaşı Koruma Bakanlığı
Bakan: Olga Yerovasili
Bakan Yardımcısı: Katerina Papakosta
- Ekonomi ve Kalkınma Bakanlığı:
Bakan: İoannis Dragasakis
Bakan Vekili: Steryios Piçiorlas
Bakan Yardımcısı: Stathis Yiannakidis
- Dijital Politikadan sorumlu, Radyo-Televizyon ve İletişim Bakanlığı:
Bakan: Nikos Papas
Bakan Vekili: Lefteris Kreços
- Milli Savunma Bakanlığı:
Bakan: Panos Kammenos
Bakan Vekili: Panos Rigas
Bakan Yardımcısı: Maria Kollia Çaruha
- Eğitim, Araştırma ve Din Bakanlığı:
Bakan: Kostas Gavroğlu
Araştırmadan Sorumlu Bakan Vekili: Konstandinos Fotakis
Bakan Yardımcısı: Meropi Cufi
- Çalışma, Sosyal Güvenlik ve Sosyal Dayanışma Bakanlığı:
Bakan: Efi Ahçioğlu
Sosyal Dayanışma Bakan Vekili: Theano Fotiu
Sosyal Sigorta Bakan Yardımcısı: Anastasios Petropulos
Çalışma, Sosyal Sigorta ve Sosyal Dayanışma Bakan Yardımcısı: Thanos İliopulos
- Dışişleri Bakanlığı:
Bakan: Nikos Kotzias
Avrupa İşlerinden Sorumlu Bakan Vekili: Yiorgos Katrugalos
Din İşleri Bakan Yardımcısı: Markos Bolaris
Yurtdışında Yaşayan Yunanlılardan Sorumlu Bakan Yardımcısı: Terens Spenser Kuik
- Adalet, Şeffaflık ve İnsan Hakları Bakanlığı:
Bakan: Mihalis Kalogiru
Bakan Vekili: Dimitrios Papangelopulos
- Maliye Bakanlığı:
Bakan: Eukleidis Tsakalotos
Bakan Vekili: Yiorgos Huliarakis
Bakan Yardımcısı: Katerina Papanatsiu
- Sağlık Bakanlığı:
Bakan: Andreas Ksanthos
Bakan Vekili: Pavlos Polakis
- İdarî İşleri Örgütleme Bakanlığı:
Bakan: Mariliza Ksenogiannakopulu
- Kültür ve Atletizm Bakanlığı:
Bakan: Mirsini Zorba
Kültür ve Atletizm Bakan Yardımcısı: Konstandinos Stratis
Atletizm Bakan Yardımcısı: Yeoryios Vasiliadis
- Çevre ve Enerji Bakanlığı:
Bakan: Yiorgos Stathakis
Bakan Vekili: Sokratis Famelos
Bakan Yardımcısı: Yorgos Dimaras
- Altyapı ve Taşımacılık Bakanlığı:
Bakan: Hristos Spirtzis
Bakan Yardımcısı: Nikos Mavraganis
- Göçmen Politikası Bakanlığı:
Bakan: Dimitris Viças
- Denizcilik ve Adalar Bakanlığı:
Bakan: Fotis Kuvelis
Bakan Yardımcısı: Nikolaos Santorinios
- Gıda ve Ziraat Bakanlığı:
Bakan: Stavros Arahovitis
Bakan Yardımcısı: Vasilios Kokkalis
Bakan Yardımcısı: Olimbia Teliyioridu
- Turizm Bakanlığı:
Bakan: Elena Kundura
- Devlet Bakanı: Aleksandros Flamburaris
- Devlet Bakanı: Hristoforos Vernardakis
- Başbakan Vekili: Dimitrios Liakos
- Devlet Bakanı ve Hükümet Sözcüsü: Dimitris Canakopulos
- Hükümet Genel Sekreteri: Akritas Kaidacis