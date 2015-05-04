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Dünya
Deutsche Welle

Yunanistan’da cezaevinde kavga: 2 ölü

Yunanistan’da bir cezaevinde çıkan kavga sonucu iki Pakistanlı mahkûmun hayatını kaybettiği, 18 mahkumun ise yaralandığı bildirildi.

04 Mayıs 2015 14:31

Yunanistan'ın başkenti Atina'da bulunan Koridalos Cezaevi'nde mahkûmlar arasında
çıkan kavga kanlı bitti. Kavgada iki kişi hayatını kaybederken, 18 mahkum da
yaralandı. Yunanistan Adalet Bakanlığı, hayatını kaybeden iki mahkûmun Pakistanlı
olduğunu açıkladı.

Cezaevini ziyaret eden Yunanistan Adalet Bakanı Nikos Paraskevopulos, olayın
"personel açığı ve cezaevinin çok dolu olmasının" bir sonucu olduğunu ifade etti.

Soruşturmayı yürüten yetkililere göre, cezaevindeki gerginli iki farklı etnik grubun
mensupları arasında yaşandı. 18 yaralıdan beşinin durumunun ağır olduğu kaydedildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

YunanistanPakistanlıAtinaKoridalos CezaeviAdalet BakanlığıYunanistan Adalet Bakanı Nikos ParaskevopulosDeutsche Welle Türkçe Dpa BÖ/HS

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