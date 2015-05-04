Yunanistan’da cezaevinde kavga: 2 ölü

Yunanistan'ın başkenti Atina'da bulunan Koridalos Cezaevi'nde mahkûmlar arasında

çıkan kavga kanlı bitti. Kavgada iki kişi hayatını kaybederken, 18 mahkum da

yaralandı. Yunanistan Adalet Bakanlığı, hayatını kaybeden iki mahkûmun Pakistanlı

olduğunu açıkladı.

Cezaevini ziyaret eden Yunanistan Adalet Bakanı Nikos Paraskevopulos, olayın

"personel açığı ve cezaevinin çok dolu olmasının" bir sonucu olduğunu ifade etti.

Soruşturmayı yürüten yetkililere göre, cezaevindeki gerginli iki farklı etnik grubun

mensupları arasında yaşandı. 18 yaralıdan beşinin durumunun ağır olduğu kaydedildi.