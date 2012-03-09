Yunanistan borç takası için yeterli desteği aldığını açıkladı

T24 - Yunanistan, tarihindeki en büyük borç takası anlaşmasına yeterli desteği aldığını açıkladı.

Yunanistan Maliye Bakanı Evangelos Venizelos, ülkede özel sektör kreditörlerinin borç takası anlaşmasına katılımlarının hem geçmişteki örnekleri hem de beklentileri aştığını açıkladı.

Venizelos bu açıklamayı Başkent Atina'da tahvil takası programı konusunda parlamentoyu bilgilendirirken yaptı.

Evangelos Venizelos anlaşma sayesinde Yunanistan'ın borçlarının 100 milyar eurodan fazlasının silinebileceğini, bunun tarihi bir sonuç olduğunu anlattı.

Yunanistan hükümetinin tahvil takası anlaşmasına katılım oranı yüzde 85,8 oldu.

Yunanistan Maliye Bakanlığı internet sitesinden bu sabah yaptığı açıklamada, anlaşmayı kabul eden özel sektör kreditörlerinin elindeki Yunan tahvillerinin tutarının 172 milyar euroyu bulduğunu bildirdi.

Atina, yasalar gereği zorunlu katılım uygulamasının devreye girmesiyle de tahvil takasına katılım oranının yüzde 95'i aştığını belirtti.

Takas anlaşması, Avrupa Birliği'nin ve IMF'nin Yunanistan'a vereceği 130 milyar euroluk ikinci kurtarma paketinin ön şartlarından birisiydi.

Yatırımcılardan, ellerindeki Yunan hazine bonolarını çok daha az değerli olan yenileriyle değiştirmeleri, böylece hükümetin borç miktarının düşürülmesi öngörülüyordu.

Yunanistan'ın ellerinde bono olan yatırımcıların en az yüzde 75'ini indirime razı etmesi gerekiyordu.

Atina'nın yatırımcıları bu anlaşmaya ikna edememesi halinde temerrüde düşme tehlikesi bulunuyordu.

Borç takası sayesinde Yunanistan'ın özel sektöre olan 206 milyar euroluk borcunun 107 milyar euro kadarının silinmesi hedefleniyor.

Bununla beraber BBC Avrupa muhabiri, bir çok uzmanın Yunanistan krizinin henüz sona ermediği, sadece zaman kazanıldığı görüşünde birleştiğini aktarıyor.

Öte yandan Asya'da borsalar, Yunanistan'ın tahvil takas programındaki olumlu gelişmeler ve Çin'de enflasyonun düşmesinden dolayı değer kazandı.

Japonya'da Tokyo Borsası'nda Nikkei 225 Endeksi yüzde 1,65 artışla 9.929,74 puandan günü tamamladı.

Euro Bölgesi'nde toplantı

Euro kullanan ülkelerin maliye bakanlarının bugün telekonferansla bir araya gelerek Yunanistan'ın borç takası anlaşmasını değerlendirmeleri bekleniyor.

Liderler, diğer Euro Bölgesi ülkeleri ve Uluslararası Para Fonu IMF'den 170 milyar doları aşkın değerde bir kurtarma paketini uygulamaya sokup sokmamayı görüşecek.