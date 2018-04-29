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BBC Türkçe

Yunanistan'da binlerce temizlik görevlisi günlerdir grevde

Ülkede, sözleşmesi bitmek üzere olan yaklaşık 10 bin temizlik görevlisi hafta başından beri grevde. Birçok kentin sokaklarına çöpler yığıldı. Hükümet ise sadece 2 bin 500 işçiyi kadrolu yapma sözü veriyor.

29 Nisan 2018 20:30

Yunanistan'da sözleşmesi bitmek üzere olan yaklaşık 10 bin temizlik görevlisi hafta başından beri grevde. Grev nedeniyle birçok kentin sokaklarına çöpler yığıldı.

Özellikle başkent Atina'nın turistik bölgeleri "çöp krizinden" en kötü etkilenen yerlerin başında geliyor.

BBC Atina Muhabiri Kostas Kallergis yayaların çöp yığınlarının önünden geçerken burunları tutacak kadar ağır bir koku olduğunu, bazen de kaldırım değiştirdiklerini akatdrı.

Hükümeti protesto etmek isteyen işçiler ise bugün İçişleri Bakanlığı'na yürüdü.

Göstericiler bakanlığın önündeki çöp yığınlarını ateşe verdi ve binaya boya attı.

Yunanistan polisi binanın göstericiler tarafından basılmasını önlemek için biber gazıyla müdahale etti.

Sözleşmeleri biten yaklaşık 10 bin temizlik işçisi, işsiz kalma endişesi yaşıyor.

Yunanistan hükümeti geçici belediye işçilerinin sözleşmelerini yenilemek istedi. Ancak adım mahkeme tarafından anayasaya uygun olmadığı gerçekçesiyle reddedildi.

İçişleri Bakanı Panos Skourletis ise sendikalara soruna bir çözüm bulacaklarını ve 2 bin 500 işçiye kadro vereceklerini söyledi.

İşveren ile işçiler arasındaki anlaşmazlık büyürken, belediye çalışanlarının sendikası çöp kamyonlarının ana depoya girmesini günlerdir engelliyor.

Atina'da halen yaklaşık 32 derece olan hava sıcaklığının daha da artması bekleniyor. Yetkililer kent sakinlerine ve iş yerlerine çöplerini dışarı çıkarmamaları çağrısında bulunuyor.

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