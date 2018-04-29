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BBC Türkçe

Yunanistan'da binlerce kişiden 'Yunan askerleri serbest bırakın' protestosu

Yunanistan'ın kuzeyinde toplanan binlerce kişi, sınırdan Türk topraklarına geçip yakalanan ve tutuklu yargılanmalarına karar verilen iki Yunan askerin serbest bırakılması için protesto gösterisi düzenledi.

29 Nisan 2018 20:30

Yunanistan'ın kuzeyinde Pazar günü toplanan binlerce kişi, Türkiye sınırını geçip tutuklanan iki Yunan askerin serbest bırakılması için protesto gösterisi düzenledi.

Yunan askerler, 1 Mart'ta Türk topraklarına geçip yakalanmış, iki gün sonra çıkarıldıkları mahkeme tutuklu yargılanmaları kararı almıştı.

AFP, Yunanistan'ın kuzeyinde, Türkiye sınırı ile Selanik'e yakın Orestiada (Kumçifliği) kentinde aralarında eski askerler ile kilise yetkililerinin de bulunduğu 3 binden fazla kişinin toplandığını bildirdi.

Yunan haber ajansı ANA'nın haberine göre, hükümet sözcüsü Dimitris Tzanakopulos, askerlerin serbest bırakılması için diplomatik çabaların sürdüğünü söyledi.

Sınırda Kastanies (Kestanelik) kentinde toplanan bölgenin bisiklet kulübü üyeleri de "Bu bölgede komşularımızla huzur ve uyum içinde yaşadığımız mesajını göndermek istiyoruz" diye konuştu.

Çıkarıldıkları mahkemede tutuklanan Kastanies Karakolu görevlisi teğmen Aggelos Mitretodis ile Astubay Çavuş Dimitros Kouklatzis ifadelerinde 'sınırı yanlışlıkla geçtiklerini' söylemişti.

Askerler, kar ve sis nedeniyle yollarını kaybettiklerini 'casus olmadıklarını' ifade etti.

Yunan askerlerin avukatları aracılığıyla yapılan tahliye talebi geçen hafta reddedildi.

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