Yunanistan’da Belediye Başkanına bıçaklı saldırı

Io Chokona / Atina, 28 Ağustos 2017 (DHA) – Yunanistan’ın Eleusina Belediye Başkanı bıçaklı saldırıda yaralandı. Olay bugün saat 12.00 civarında gerçekleşti. Belediye’de kısa süreli çalışan 35 yaşındaki bir memur, Eleusina Belediye Başkanı Yiorgos Tsoukalas ile konuşmak istediğini söyleyip bürosuna çıktı. Yaklaşık on dakika sonra Belediye Başkanı kanlar içinde bürodan çıktı ve yardım istedi, saldırgan ise sakin bir şekilde belediye binasından uzaklaştı. Bıçakla baldırından ve dizinden yaralanan Belediye Başkanı en yakın hastaneye kaldırıldı ve ameliyata alındı. Belediye Başkan Yardımcısı Grigoris Koropoulis Proto Thema gazetesine “Saldırganın iş sözleşmesi Eylül sonunda bitiyordu. Böyle bir şey yapmasına hiçbir neden yoktu. Şahsen tanımıyordum ama sorun yaratan biri değildi. Saldırıdan sonra gayet sakin bir şekilde binadan ayrıldı ve yakınlardaki bir kafede yakalanmasını bekledi” açıklamasını yaptı. Belediye Kurulu Başkanı Despina Oikonomou “Ameliyatın iyi gittiğini öğrendik, Belediye Başkanı’nın hayatı tehlikede değil. Adamın bunu neden yaptığını anlayamıyorum. Psikolojik problemleri olduğu konusunda hiçbir bilgimiz yok“ dedi. Olaydan sonra bir kafede kahve içip bekleyen saldırgan polis tarafından gözaltına alındı.