Yunanistan'da bakanlık önünde bomba

Yunanistan'da Çalışma Bakanlığı önüne bir sırt çantası içinde bırakılan bomba, polis tarafından etkisiz hale getirildi. Bir gazeteye yapılan ihbarı değerlendiren polis, bakanlık binası önünde toplam üç şüpheli paket buldu. Paketler kontrollü olarak infilak ettirildi.

"Efimerida ton Suntakton" gazetesi, saat 00:20'de telefonla anonim bir ihbar aldıklarını, ihbarcının bombanın 40 dakika sonra infilak edeceğini söylediğini bildirdi.

Polis yetkilileri, sırt çantası içinde bulunan bombanın zaman ayarlarının işlemediğini, saatli bombanın bu nedenle ayarlı olduğu saatte infilak etmediğini açıkladı.

Saldırı girişimini henüz üstlenen olmadı. Polis, olayın arkasında aşırı solcu grupların bulunduğunu tahmin ediyor.

Yunanistan parlamentosu, uluslararası kreditörler tarafından talep edilen, ek vergi zamları ve emekli maaşlarında kesintiler ile iş hukukunda grev hakkını kısıtlayan değişiklikleri de içeren yeni bütçeyi onaylamıştı.

© Deutsche Welle Türkçe

AFP/rtr, BK/BS