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Spor

Yunanistan'da askıya alınan ligler yeniden başlıyor

Maçlar 2 haftayı aşkın süredir oynanmıyordu

28 Mart 2018 15:43

Yunanistan'da hükümet, ülkedeki en üst futbol organizasyonu Yunanistan Süper Ligi'ni askıya alma kararını durdurdu. Şiddet olayları nedeniyle iki haftadır askıya alınan Yunanistan Süper Ligi, bu hafta sonu yapılacak maçlarla devam edecek.

Sputnik'te yer alan habere göre; Yunanistan Kültür ve Spor Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, kulüplerle varılan anlaşmanın ardından askıya alınan Süper Lig ve Yunanistan Kupası maçlarının yeniden oynanmasına karar verildiği belirtildi.

Açıklamada, maçlarda şiddet içerikli olaylara karışılması halinde Süper Lig'de yer alan tüm takımların puan silme ve küme düşme cezalarını almayı kabul ettiği ve ligin bu hafta sonu yapılacak maçlarla devam edeceği ifade edildi.

Yunanistan Süper Ligi'nde PAOK ile AEK arasında oynanan karşılaşma sırasında ofsayt kararına sinirlenen PAOK Başkanı Ivan Savvidis, korumaları eşliğinde belindeki silahıyla sahaya girerek hakem Yorgos Kominis'i tehdit etmişti. Olayın ardından hükümet tarafından alınan kararla Yunanistan Süper Ligi 12 Mart'ta süresiz askıya alınmıştı.

FIFA, ligin askıya alınması kararının devam etmesi halinde Yunan takımlarının uluslararası turnuvalara katılamayacağı konusunda uyarıda bulunmuş, Avrupa Kulüpler Birliği (ECA) ise PAOK'un üyeliğini askıya almıştı.

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