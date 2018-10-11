T24 LogoT24 Logo
Dünya

Yunanistan'da arkeolojik alanlar ve müzelerde uyarı grevi

Io Chokona / Atina, 11 Ekim (DHA) - Yunanistan’ın arkeolojik alanlarında ve müzelerinde çalışanlar, yönetimin bazı arkeolojik alanları “kreditörlere” devretme niyetini protesto etmek için Perşembe günü "24 saatlik uyarı grevi" ilan ettiler

11 Ekim 2018 18:50

Io Chokona / Atina, 11 Ekim (DHA) - Yunanistan’ın arkeolojik alanlarında ve müzelerinde çalışanlar, yönetimin bazı arkeolojik alanları “kreditörlere” devretme niyetini protesto etmek için Perşembe günü \"24 saatlik uyarı grevi\" ilan ettiler.
Bugüne kadar, hiçbir yönetimin böyle bir şey yapmaya teşebbüs etmediğini, bunun derhal durdurulması çağrısı yapan çalışanlar, Atina’da Akropol’ün girişinde, Selanik’te de Beyaz Kule’nin önünde protesto gösterileri düzenlediler.
Kültür Bakanı Mirsini Zorba, yönetimin öyle bir niyeti olmadığını, Akropol başta olmak üzere ülkenin en önemli gelir kaynaklarından olan arkeolojik alanların ve müzelerin bir günlüğüne kapalı tutulmasının ülkeye yarım milyondan fazla zarara mal olduğunu savundu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Io ChokonaAtinaEkim DHAYunanistanınPerşembeBugüneAtinada AkropolünSelanikteBeyaz KuleninKültür Bakanı Mirsini ZorbaAkropol
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24