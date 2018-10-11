Yunanistan'da arkeolojik alanlar ve müzelerde uyarı grevi

Io Chokona / Atina, 11 Ekim (DHA) - Yunanistan’ın arkeolojik alanlarında ve müzelerinde çalışanlar, yönetimin bazı arkeolojik alanları “kreditörlere” devretme niyetini protesto etmek için Perşembe günü \"24 saatlik uyarı grevi\" ilan ettiler.

Bugüne kadar, hiçbir yönetimin böyle bir şey yapmaya teşebbüs etmediğini, bunun derhal durdurulması çağrısı yapan çalışanlar, Atina’da Akropol’ün girişinde, Selanik’te de Beyaz Kule’nin önünde protesto gösterileri düzenlediler.

Kültür Bakanı Mirsini Zorba, yönetimin öyle bir niyeti olmadığını, Akropol başta olmak üzere ülkenin en önemli gelir kaynaklarından olan arkeolojik alanların ve müzelerin bir günlüğüne kapalı tutulmasının ülkeye yarım milyondan fazla zarara mal olduğunu savundu.