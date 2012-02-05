-Yunanistan'da anlaşma sağlanamadı ATİNA (A.A) - 05.02.2012 - Yunanistan'da, Avrupa Birliği (AB), Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve Uluslararası Para Fonu'nun (IMF), ikinci yardım paketiyle ilgili öne sürdüğü koşullar konusunda, Başbakan Lukas Papadimos ile hükümeti destekleyen siyasi parti liderleri arasında gerçekleştirilen bugünkü görüşmede anlaşma sağlanamadı. Papadimos'un siyasi liderlerle yarın tekrar bir araya geleceği bildirildi. Başbakanlık konutunda, Başbakan Papadimos'un yanısıra eski Başbakan PASOK lideri Yorgo Papandreu, Yeni Demokrasi Partisi Başkanı Andonis Samaras ve LAOS partisi Başkanı Yorgos Karacaferis'in katıldığı yaklaşık 5 saat süren görüşmenin içeriği ile ilgili ayrıntılı bilgi verilmezken, konuttan çıkışında gazetecilere kısa bir açıklama yapan Karacaferis, "Sefalet yüzünden patlak verecek ve daha sonra tüm Avrupa'yı yakacak bir isyana katkı sağlamayacağını" söyledi. Diğer yandan, Papandreu'nun bu gece hükümette yer alan PASOK'lu bakanları olağanüstü toplantıya çağırdığı öğrenildi. Bu arada, Başbakan Papadimos'un siyasi parti liderleriyle görüştüğü sırada kendilerini "bıkkın ve öfkeliler" olarak adlandıran bir grup vatandaş gösteri yaptı. Sintagma meydanında toplanarak başbakanlık konutuna yürümek isteyen göstericileri polis engelledi. Yunanistan Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Evangelos Venizelos, dün yaptığı açıklamada, AB, ECB ve IMF heyeti ile Atina yönetimi arasında yapılan görüşmelerde anlaşma sağlanamadığını belirterek, bundan sonra atılacak adımlar konusunda artık siyasi partilerin ve liderlerinin karar vermesi gerektiğini söylemişti.