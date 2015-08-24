Yunanistan'da anketlere göre Çipras, tek başına iktidara doğru

"Yunanistan Başbakanı ve SYRIZA lideri Aleksis Çipras, partisinin bölünmesine rağmen halk nezdinde hala popüler mi?"

Eylülde düzenlenecek seçim öncesinde bu sorunun yanıtını verecek herhangi bir nabız yoklaması henüz yayımlanmadı. Ancak Sabah'ın haberine göre, başbakanlığın yaptığı özel anketlere göre Çipras, hala en popüler isim. Kontranews gazetesinde yayımlanan bir ankete göre de SYRIZA yüzde 38 oranla birinciliğini koruyor.

Çipras, SYRIZA'nın 300 sandalyelik parlamentoda 151 vekil çıkarmasından tatmin olmayacağını söylüyor. Mali yardım paketindeki reformların hayata geçirilebilmesi için "güçlü bir hükümete ihtiyaç duyulacağına" dikkat çeken Çipras, bu nedenle SYRIZA'nın oy oranının yüzde 40'ı geçmesini ve koalisyonlara gerek kalmadan 151'den fazla milletvekili çıkarmasını hedefliyor.

Çipras, geçtiğimiz hafta 20 Ağustos günü, ani bir kararla istifasını vermiş ve eylül ayı içinde erken seçimlere gidilmesini kararlaştırmıştı.

Bu gelişmeden sonra, Çipras'ın IMF ve AB ile imzaladığı üçüncü mali yardım paketine eşlik eden sert ekonomik önlemlere ve reformlara şiddetle karşı çıkan SYRIZA'lı 25 milletvekili SYRIZA'dan ayrılarak Halk Birliği partisini kurdu.