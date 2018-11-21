Yunanistan'da Angela Merkel'e “bombalı paket” yollamakla suçlanan bir kadın gözaltına alındı

Io Chokona / Atina, 21 Kasım (DHA) - Atina’nın Kallithea bölgesinde yaşayan 60 yaşlarında bir kadın 2010 yılında Almanya Başbakanı Angela Merkel’e patlayıcı madde içeren paket yollamakla suçlamasıyla gözaltına alındı.

Koridalos hapishanesine nakledilen mobilyacı dükkânı sahibi kadının parmak izleri Merkel’e gönderilen pakette bulununca geçen Pazartesi günü hakkında tutuklama kararı çıkarıldı.

Kadın, pakette bulunan kitapta parmak izlerinin nasıl bulunduğunu bilmediğini söyledi.

2010 yılında Ateş Hücreleri Komplosu adındaki terör örgütü aralarında Angela Merkel’in de bulunduğu yurtiçinde ve yurtdışında toplam 14 “bombalı paket” yollamıştı.