Yunanistan'da anarşistler uyuşturucu denetimine başladı

Yunanistanlı anarşistler son günlerde başkent Atina’da önemli bir girişime imza atıyor. Syriza-Bağımsız Helenler (ANEL) hükümetinin uyuşturucu ile mücadelede yetersiz kaldığını savunan anarşist gruplar, Yunanistan’da uyuşturucuya savaş açtı.

Gazete Duvar’ın haberine göre, anarşistlerin yeni girişimine Atina’daki bağımsız komünist ve sol gruplar da destek veriyor.

Ekonomik kriz ve işsizlik nedeniyle sokakta yaşayan evsizlerin sayısı artarken Atina’nın belli başlı semtlerinde ve ana caddelerinde uyuşturucu satışı ve kullanımının yaygınlaştığı göze çarpıyor.

Turistik bölgelerde arttı

Uyuşturucu madde satışının Eksarhia, Panepistimiou, hatta Monostiraki gibi tarihi ve popüler turistik semtlerde yaygınlaştığı da dikkat çekiyor. İktidardaki Syriza-Anel Koalisyon hükümeti ise uyuşturucuya karşı yeterli önlem almamakla suçlanıyor.

Kemer sıkma politikaları nedeniyle Yunanistan polisi (ELAS) eleman ve finansman yetersizliğiyle karşı karşıya kalmış durumda. Polis sadece ‘gerekli görüldüğü takdirde’ operasyonlar gerçekleştiriyor. Atina’nın merkezi semtleri kaderlerine terk edilmiş bir görüntü arz ediyor.

Yunanistanlı anarşistlerle, bağımsız sol ve komünistler uyuşturucu ticareti ve kullanımı toplumu tehdit eder bir noktaya geldiğini belerterek, bu alanda bir girişim başlattı. Bu gruplar bizzat sokaklara çıkarak uyuşturucu satıcılarına savaş açmaya başladı.

İlk eylem

Anarşistler, ilk uyuşturucu karşıtı eylemi geçtiğimiz günlerde Eksarhia bölgesinde gerçekleştirdi. Komünistlerin ve bazı sol grupların da destek verdiği anarşistler Eksarhia’da ‘halk denetim grupları’ oluşturup sokaklarda kendi ‘denetimlerini’ devreye soktular. Bu eylemler neticesinde çok sayıda uyuşturucu satıcısı sokakları ve büyük meydanları terk etmek zorunda kaldı.

Sol grupların Eksarhia’daki uyuşturucu karşıtı eylemleri de daha önce de gündeme gelmişti. Yunanistan basınına yansıyan bilgilere göre sol grupların uyuşturucu tacirleriyle ilk mücadelesi ve dirsek teması kanlı bir şekilde noktalanmıştı.

Atina’nın merkezindeki yeni eylemleriyle ilgili bildiri de dağıtan anarşistler hükümetin duyarsız tavrı nedeniyle böyle bir meselede inisiyatif alma zorunda kaldıklarını vurguluyorlar.