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Dünya
Deutsche Welle

Yunanistan'da Altın Şafak davası başladı

Yunanistan'da ekonomik krizle birlikte en büyük üçüncü parti konumuna yükselen ırkçı Altın Şafak Partisi mensuplarının yargılandığı davanın görülmesine başlandı.

20 Nisan 2015 14:35


Mahkemenin yapıldığı Pire yakınlarındaki Koridallos Cezaevi çevresinde polis olağanüstü güvenlik önlemleri aldı.

Davada yargılananlar arasında Altın Şafak Partisi lideri Nikos Mihaloliakos ve parti mensubu milletvekilleri de bulunuyor.

69 sanık suç örgütü kurmak, izinsiz silah bulundurmak ve ırkçı şiddet eylemleri düzenlemekle suçlanıyor.

2013 yılında solcu şarkıcı Pavlos Fissas'ın bir silahlı saldırıda öldürülmesinin ardından Altın Şafak'ın suç örgütü kapsamına alınması için Kamu Düzeni Bakanlığı tarafından çalışma başlatılmıştı.

Ekonomik kriz Altın Şafak'ı güçlendirdi

Bugün görülen duruşmayı izleyen Yunan devlet televizyonu (NERIT), "mahkeme salonunun dolup taştığını" bildirdi. Mahkemede yaklaşık 130 tanık ifade verecek. Davada 100'e yakın avukat görev alıyor.

Altın Şafak, 2010'da patlak veren ekonomik krizden bu yana hızla taraftar ve seçmen desteğini artırdı. Altın Şafak ocak ayında yapılan erken genel seçimde 17 milletvekili kazanarak en büyük üçüncü siyasi parti oldu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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YunanistanAltınPartisiPireKoridallos CezaeviNikos MihaloliakosPavlos FissasKamu Düzeni BakanlığıYunanDeutsche Welle Türkçe DW/AFP/dpa/NH/EC

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