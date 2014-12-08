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Yunanistan'da Aleksis anısına düzenlenen protestolarda 296 gözaltı

2008 yılında polis tarafından vurularak öldürülen Aleksis Grigoropulos'un ölüm yıl dönümümde ülke çapında protesto gösterileri düzenlendi

08 Aralık 2014 12:30

Yunanistan'ın başkenti Atina'da ve Selanik kentinde, 15 yaşındaki Aleksis Grigoropulos'un polis kurşunuyla öldürülmesinin 6'ncı yıldönümü için protesto gösterileri düzenlendi. Göstericiler ile polis arasında çıkan olaylarda 296 kişi gözaltına alındı. 

Milliyet'te yer alan habere göre, Atina Üniversitesi önünde toplanan yaklaşık 5 bin eylemci, “Aleksis Ölümsüzdür” yazılı pankartlarla önce parlamento binasının da bulunduğu Sintagma Meydanı‘na, daha sonra da Eksarhia semtine doğru yürüdü. Burada Yunan polisi, eylemcilere göz yaşartıcı gaz ve ses bombalarıyla müdahale etti. 

Grigoropulos, 2008 yılında Atina’nın Eksarhia semtinde öldürülmüştü. O günden bu yana her yıldönümünde ülkede eylemler düzenleniyor.

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