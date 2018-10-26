Yunanistan'da 6.8 büyüklüğünde deprem (2)

(Ayrıntılarla güncellendi)

Io Chokona / Atina, 26 Ekim (DHA) – Yunanistan\'ın batısında bulunan İyon Denizi\'nde Richter ölçeğine göre 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Başkent Atina’ya 250 kilometre, Zakinthos’a 44 kilometre uzakta, 16.6 kilometre derinlikte meydana gelen deprem Atina dahil ülkenin birçok bölgesinde hissedildi.

İlk ana depremi 30’a yakın artçı deprem izledi. Biliminsanları ada sakinlerine dikkatli olmalarını ve hasar gören evlerden uzak kalmalarını tavsiye etti.

Henüz bir can kaybı ya da yaralanma kaydedilmezken, maddi hasarların kaydedilmesi için ilgili ekipler adayı dolaşmaya başladılar.

Bugün ada genelinde okullar ve devlet daireleri kapalı kalacak.