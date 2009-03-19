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Yaşam

Yunanistan'da 4.9'luk deprem

Yunanistan'da merkez üssü Girit adası açıkları olan, Richter ölçeğine göre 4.9 büyüklüğünde bir yer sarsıntısı kaydedildi

19 Mart 2009 02:00

Yunanistan'da merkez üssü Girit adası açıkları olan, Richter ölçeğine göre 4.9 büyüklüğünde bir yer sarsıntısı kaydedildiği bildirildi. 

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Yunan basın yayın organları, depremin adanın 58 kilometre güneybatı açığında, saat 16.15'de meydana geldiğini duyurdu. Haberlerde, sarsıntının ilk belirlemelere göre can ve mal kaybına yol açmadığı kaydedildi.

Başkent Atina'nın 340 km güneydoğusunda yer alan Girit adası güney açıklarında 28 Şubat'ta, can ve mal kaybına yol açmayan 4.3 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

Girit açıklarında 13 Ocak'ta 5.3 ve 28 Mart ile 12 Haziran 2008 tarihlerinde sırasıyla 5.7 ve 5.5 büyüklüğünde, can ve mal kaybına yol açmayan sarsıntılar kaydedilmişti.

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