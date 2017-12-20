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Dünya

Yunanistan'da "son memorandum bütçesi" onaylandı

Io Chokona / Atina, 20 Aralık (DHA) - Yunanistan Parlamentosu, "son memorandum bütçe tasarısı" diye nitelendirilen bütçeyi onayladı

20 Aralık 2017 14:08

Io Chokona / Atina, 20 Aralık (DHA) - Yunanistan Parlamentosu, \"son memorandum bütçe tasarısı\" diye nitelendirilen bütçeyi onayladı.
Parlamentoda yapılan oylamaya katılan 297 milletvekilinin 153\'ü evet oyu verirken, muhalefet partilerinden 144 milletvekili hayır oyu kullandı.
Başbakan Aleksis Çipras yaptığı konuşmada, “Bu son Memorandum bütçe tasarısıdır. Memorandumun sonuna geldiğimiz propaganda sözleri değil, bir gerçektir. Bu uluslararası ekonomistlerin tespitidir” dedi ve ekledi:
\"Devlet kasalarını boş bıraktınız. Yapmanız gerektiğini yapmadığınızdan bu duruma geldik. Kemer sıkma politikasını biz uygulamak zorunda kaldık. Başaramayacağımızı umuyordunuz, ama başardık. Okul ya da hastane kapatmadan, devlet memurlarını işlerinden atmadan 180 milyon tasarruf etmeyi başardık.\"
 

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