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Dünya

Yunanistan’da "Orta’nın Solu Liderliği"ni Pasok Başkanı kazandı

Io Chokona / Atina, 20 Kasım  (DHA) – Yunanistan’da Orta’nın Solu lideri için dün yapılan ikinci tur oylamada Pasok Başkanı Fofi Yennimata yüzde 57 ile liderliği aldı

20 Kasım 2017 12:47

Io Chokona / Atina, 20 Kasım  (DHA) – Yunanistan’da Orta’nın Solu lideri için dün yapılan ikinci tur oylamada Pasok Başkanı Fofi Yennimata yüzde 57 ile liderliği aldı.
Yennimata, Girit dışında, Yunanistan genelinde ilk sırayı aldı. Rakibi Nikos Androulakis Attika bölgesinde, yüksen oranlı oy alsa da öne çıkmayı başaramadı; ikinci oylamada 153 bin kişi oy kullandı.
Yennimata, \"Büyük sevincimin yanı sıra yüreğim ve düşüncem batı Attika’daki sel felaketinde hayatlarını kaybedenlerin ailelerinde.  Bana oy veren binlerce ileri görüşlü vatandaşlara içten teşekkürlerimi iletmek isterim. Yarından itibaren onların beklentilerine karşılık vermek için çok çalışacağız\" dedi.
Orta’nın Solu liderini seçmek için geçen Pazar günü yapılan ilk oylamada, 878 seçim merkezinde 210 bin 264 kişi oy kullanmıştı.
Dokuz aday arasında Fofi Yennimata 86 bin 330 (yüzde 41.27) oyla birinci, Nikos Androulakis ise 51 bin 736 (yüzde 24.73) oyla ikinci gelmişti, ancak yüzde 50+1 barajı aşılmadığından Pazar günü, en yüksek oyu alan iki aday arasında tekrarlandı.

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