-Yunanistan'da "Bir Balkan Masalı" ATİNA (A.A) - 04.02.2012 - Balkanlardaki eşsiz Osmanlı eserlerini konu alan "Bir Balkan Masalı" adlı gezici fotoğraf sergisi, Atina'daki tarihi Aerides hamamında Yunan halkı ile buluşacak. AB tarafından finanse edilen ve Goethe Enstitüsü, Yunanistan Halk Sanatları Müzesi, Anemon şirketi ve 10'dan fazla sivil toplum kuruluşunun koordinasyonuyla gerçekleştirilen sergi, 10 Şubat Cuma gününden itibaren gezilebilecek. Balkanlardaki 50 Osmanlı eserinin Atina, Tiran, Üsküp, Prizren ve Belgrad'dan 5 fotoğraf sanatçısı tarafından fotoğraf karelerine aktarıldığı sergi, Osmanlı dönemi anıtlarına çağdaş bir perspektiften bakma imkanı sunuluyor. Sergide Balkanlarda Osmanlı döneminde yapılan başlıca camiler, kiliseler, hamamlar, su kemerleri, evler ve köprüler tarihi mimari özellikleri ve mevcut durumu ile gözler önüne seriliyor. Balkanlardaki Osmanlı eserlerinin yüzde 98'inin tahrip edildiği belirtilirken proje ile bölgedeki tarihi ve kültürel mirasın korunması için bilinç uyandırılması amaçlanıyor. Prof. Christina Koulouri'nin tarih danışmanlığında bölgenin en iyi tarihçilerinin bilgileri rehberliğindeki fotoğraflardan oluşan sergi, Osmanlı müziği ve Osmanlı dönemine ait yasemin, gül, defne, sakız kokularının eşliğinde gezilecek. Ulusal sınırların ötesine bakma ve Balkanlardaki ortak tarihi inceleme fırsatı veren sergi Atina, Belgrad, Priştine, Üsküp, Tiran, Brüksel'in yanı sıra Almanya'da da sergilenecek. Proje kapsamında ayrıca Goethe Enstitüsü'nde sergiye ilişkin bir sunum gerçekleştirilecek ve "Sessiz Balkanlar" isimli belgeselin gösterimi yapılacak. 30 dakikalık belgesel film Balkan Savaşlarının 100. yıl dönümü vesilesiyle Yunan SKAI TV kanalı tarafından da gösterilecek. Proje kapsamında düzenlenecek 6 dilde eğitim programlarıyla ise çocukların 14. - 20. yüzyılda Balkanlardaki yaşamı öğrenmeleri, tarihi mirasın korunması konusunda bilinç sahibi olmaları amaçlanıyor. Proje ile ilgili ayrıntılı bilgilere www.balkantale.com internet sitesinden erişilebilecek.