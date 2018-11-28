T24 LogoT24 Logo
Dünya

Yunanistan'da 24 saatlik genel grev

Io Chokona / Atina, 28 Kasım (DHA) - Yunanistan'da YSEE işçi sendikasının ilan ettiği 24 saatlik grevin ülke genelinde büyük problemler yaşatması bekleniyor

28 Kasım 2018 17:01

Io Chokona / Atina, 28 Kasım (DHA) - Yunanistan\'da YSEE işçi sendikasının ilan ettiği 24 saatlik grevin ülke genelinde büyük problemler yaşatması bekleniyor. Metro, troleybüs, gemi ve trenler fren çekecek, otobüsler aralıklarla sefer yapacak, bankalar ve birçok işyeri kapalı kalacak, Yunanistan’ın büyük şehirlerinde protesto gösterileri düzenlenecek.
Greve devlet memurları da katılacaklarını açıkladılar. İşçi ve devlet memuru sendikaları YSEE ve ADEDİ  Atina’nın Klauthmonos Meydanı’nda, Komünist Partisi’ne bağlı PAME ise Omonia Meydanı’nda protesto gösterileri ve Parlamento’nun bulunduğu Syntagma’ya yürüyüş gerçekleştirecekler.
Kemer sıkma önlemlerine ve hükümetin ekonomi politikasına karşı gelen sendikalar “grevdeyiz- mücadeledeyiz-hakkımızı arıyoruz” sloganıyla hükümetten vergi politikasını durdurmasını, 751 euro asgari ücreti kabul etmesini, toplu sözleşmelere saygı duymasını, herkese iş hakkı tanınmasını, sosyal güvenlik sistemini geliştirmesini ve emekli maaşlarına dokunmamasını talep ediyor.  

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Io ChokonaAtinaKasım DHAYunanistan YSEEMetroYunanistanınGreveYSEEADEDİ  Atinanın Klauthmonos Meydanında Komünist PartisinePAMEOmonia MeydanındaParlamentonunSyntagmayaKemer
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24