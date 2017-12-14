Yunanistan’da 24 saatlik genel grev

Io Chokona / Atina, 14 Aralık 2017 (DHA) - Devlet dairelerinde ve özel sektörde çalışanların ilan ettiği 24 saatlik genel grev Yunanistan’da hayatı durma noktasına getirdi.

Yunanistan’ın 2010’daki referandumundan bu yana yapılan 45. genel greve, öğretmenler, gazeteciler, doktorlar, avukatlar, çiftçiler, devlet memurları ve işçiler dâhil binlerce Yunanlı katıldı. Hükümetin ekonomik politikasını ve üçüncü değerlendirme için kreditörleriyle kararlaştırdığı kanun tasarısını protesto etmek isteyen vatandaşlar büyük şehirlerin merkezlerinde protesto gösterileri ve yürüyüşler düzenlediler.

Atina’da Komünist Parti’ye bağlı PAME saat 10.30’da Omonia Meydanı’nda, diğer partiler ve sendikalar ise saat 11.00’de Klauthmonos Meydanında gösteriler düzenledi.

PAME daha sonra ABD Büyükelçiliği’ne protesto yürüyüşü yaptı.

Diğer muhalefet partileri ve sendikalar da Parlamento’ya yürüyüş yaptı.

Halkın gösterilere katılmasını kolaylaştırmak için otobüs ve tramvay saat 9.00-21.00 arası, metro ise saat 9.00-16.00 arası, seferlere devam etti.