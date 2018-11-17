Yunanistan'da “17 Kasım”'ın 45. yıldönümü kutlamaları tamamlanıyor

Io Chokona / Atina, 17 Kasım (DHA) - Yunanistan’da üç gün süren “17 Kasım” kutlamaları bugün Atina Teknik Üniversitesinden Amerika Büyükelçiliğine yapılacak yürüyüşle tamamlanacak.

Atina’nın merkezinde bulunan Teknik Üniversitesin avlusunu ziyaret eden binlerce kişi hayatlarını kaybeden gençlerin anısına yapılan anıta birer karanfil bıraktı, devlet kurumları ve parti heyetleri çelenkler sundu.

Anmalar, ezilerek can veren gençlerin kanıyla bulanmış Yunan bayrağını taşıyan bir öğrenci heyeti önderliğinde Amerika Büyükelçiliğine doğru yapılacak yürüyüşle sona erecek.

1967 yılında askerî darbeyle yönetime el koyan cuntaya karşı 1973 yılında ayaklanan gençler Atina Teknik Üniversitesinde (Politehnio) toplanmış, halkı rejime tepki göstermesi için teşvik etmişti. 17 Kasım’da askeri kuvvetlerin Üniversite’ye tankla girmesi sonucunda birçok öğrenci hayatını kaybetmiş, yaralanmış ve tutuklanmıştı.

Yürüyüş esnasında ve sonrasında her yıl olduğu gibi bu yıl da iktidar karşıtı anarşist grupların olay yaratmasını önlemek üzere beş bin polis seferber edildi. Ayrıca metro istasyonları yürüyüş boyunca kapalı kalacak, merkezî yollar trafiğe kapatılacak, merkezdeki dükkânlar gün boyunca kapalı olacak, devlet daireleri polis koruması altına alınacak.