Yunanistan'da 17 Kasım tetikçisini açık cezaevine gönderme kararı: Washington ve Ankara kızgın

Guardian "Yunanistan'ın en kanlı terör örgütü" olarak nitelendirilen 17 Kasım'ın tetikçisi Dimitris Kufodinas'ın, yattığı kapalı cezaevinden açık cezaevine nakledilmesi kararının Washington ve Ankara'nın tepkisini çektiğini yazdı.

1985'ten, örgütün dağıtıldığı 2002'ye kadar, aralarında iki Türk diplomatın (1991'de Çetin Görgü ve 1994'te Ömer Sipahioğlu) bulunduğu 11 siyasi cinayetin tetikçisi olan 60 yaşındaki Dimitris Kufodinas'ın başkent Atina'daki yüksek güvenlikli Korydallos Hapishanesi'nden, ülkenin orta kesimlerindeki bir tarım tesisi olan açık cezaevine taşınması kararının alındığı belirtiliyor.

Kufonidas'ın burada meyve toplayacağı ve temizlik işleri yapacağı ifade ediliyor.

Haberde ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hethaer Neuert'in Twitter'daki mesajında, "siyasi şiddet geçmişi olan bir ülkede Kufonidas'ın yeni bir silahlı gerilla jenerasyonu yetiştireceğinden" kaygı duyduğunu söylediği belirtiliyor.

Dimitris Kufodinas'ın kurbanları arasında iki Amerikalı ve bir İngiliz ataşe de bulunuyor.

Gazete, darbe girişimine karıştığı iddia edilen sekiz firari askeri iade etmemesi nedeniyle Yunanistan'la sorun yaşayan Ankara'nın da kararı kınadığını duyuruyor ve Dışişleri Bakanlığı'nın "Kufodinas'ın açık bir cezaevine nakledilmesinin hiçbir kabul edilebilir gerekçesi yoktur. Bir teröriste bu şekilde hoşgörü gösterilmesi, şehit diplomatlarımızın anısına ve ailelerine yapılan bir saygısızlıktır" şeklindeki açıklamasına da yer veriyor.

İki kez 48 saat izin

Dimitris Kufodinas, 11 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 25 yıl hapis cezasıyla yattığı cezaevinden 3 ay içinde 2. kez 48 saatik izinle dışarı çıkmıştı.

Guardian, Başbakan Alexis Çipras döneminde Kufonidas'a fazla yumuşak muamele gösterildiği eleştirileri yapıldığını hatırlatıyor ve eski tetikçinin geçen yıl birkaç kez hapishaneden izinli çıkartılmasının hem Yunanistan hem de ülke dışında tepki aldığını yazıyor.

Hükümetinse bu suçlamları reddettiği ve Kufonidas'ın özel bir muameleye tabi tutulduğunu kabul etmediği, cezasının 19 yıllık kısmını çektikten sonra hapisten erken çıkma başvurusu yapamayacağını söylediği belirtiliyor.

Adalet Bakanı Stavros Kondonis "Cezasını normal bir şekilde çekmeye devam edecek" derken, Kufonidas'ın açık cezavine nakledilmesinin, çok kalabalık olan Korydallos Hapishanesi'nde artık sadece tutuklu yargılanan zanlıların kalmasını öngören planın bir parçası olduğunu söylüyor.