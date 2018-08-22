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Politika

Yunanistan'a Türkiye'den bir tepki daha

Milli Savunma Bakanlığı, 15 Temmuz sonrası helikopterle Yunanistan'a kaçan askerlere iltica hakkı tanınmasına tepki gösterdi

22 Ağustos 2018 19:36

Yunanistan'da Danıştay'ın, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Yunanistan'a kaçan firari asker Süleyman Özkaynakçı için verilen iltica hakkına Yunan hükümetinin yaptığı itirazı reddetmesine bir tepki de Milli Savunma Bakanlığı'ndan geldi. Milli Savunma Bakanlığı ve askeri yetkililer,  "Yunanistan'ın  FETÖ'cülere iltica hakkı tanımasını, tam bir basiretsizlik örneği" olarak nitelendirdi.

Milli Savunma Bakanlığı ve askeri yetkililer, askerler ile ilgili hukuka, demokrasiye ve iyi komşuluk ilişkilerine uygun kararlar alınmadan güvenlik artırıcı önlemlerin uygulamalarında bir gelişme beklenemeyeceğini belirtti.

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