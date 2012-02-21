Yunanistan'a tarihi indirim!

T24 - Yunanistan Maliye Bakanı Venizelos, tarihte ilk kez bir ülkenin borcununun 100 milyar Euro kadar azaltıldığını açıkladı.

Yunanistan'ın borcunun 2020'de gayri safi yurtiçi hasılasının (GSYH) yüzde 120,5'ine düşürülerek sürdürülebilir hale getirilmesi amaçlanıyor. Anlaşmayla çoğunluğu bankalar ve yatırım fonlarından oluşan özel sektör kreditörleri ülkenin 107 milyar Euro'luk borcunu da silecek.

Yunanistan Başbakanı Lukas Papadimos, Brüksel'de yaptığı açıklamada, anlaşmaya varılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ''Hükümetin hedefi programa sadık kalarak hayata geçirmek. Bugünün Yunan ekonomisi için tarihi bir gün olduğunu söylemek abartı olmaz'' diye konuştu.

Yunan ekonomisinin kalkınması için önemli adımların atıldığını ifade eden Papadimos, AB'nin teknik yardımının Yunanistan'da güçleneceğine de işaret etti.

Papadimos, bir soru üzerine genel seçimlerin tahvil takası planı PSI'nın tamamlanmasının ardından yapılacağını bildirdi.

'Tarihte bir ilk'

Sonuçtan duyduğu memnuniyeti ifade eden Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Evangelos Venizelos da bugünkü sonuca varmanın 8 aylık zor mücadeleyi ve bütün Yunan halkının çabalarını gerektirdiğini dile getirdi.

Yeni ekonomik programa hem olumlu bakanlara hem de bakmayanlara ülkenin kurtarılması için mücadele çağrısında bulunan Venizelos, özel sektör kreditörleriyle borcun silinmesi için yapılan çetin müzakerelere değinerek, ''Tarihte ilk kez bir ülke borcunu 100 milyar Euro kadar azaltıyor'' dedi.

Yunanistan'a 'kayyum' hesabı

Özel banka ve finans kuruluşları, ikinci kurtarma paketinin ön şartı olan borç indiriminde gece boyunca süren pazarlıkların ardından Atina yönetimiyle daha önce uzlaştıkları oranları revize etti. Bankalar adına Euro Bölgesi'yle müzakereleri yürüten Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF), Yunan tahvillerinin değerinde nominal yüzde 53,5 ve reel yüzde 75 indirimi kabullendi.

Yunanistan'ın bankalarla tahvil takasını 8 Mart'ta başlatarak 3 gün içinde tamamlaması bekleniyor.

AB ve Uluslararası Para Fonunun (IMF) hazırladığı yeni ekonomik programla Yunanistan'ın GSYH'sinin yüzde 160'ını aşan kamu borcunun 2020 yılına kadar yüzde 120,5'e indirilmesi hedefleniyor.

AB Komisyonu'nun ekonomik ve parasal işlerden sorumlu Başkan Yardımcısı Olli Rehn, düzenlenen ortak basın toplantısında, uygulanacak programın denetlenmesi için AB'nin Atina'da ''daimi'' heyet bulunduracağını ve borç servisinin güvence altına alınması için açılacak ''kayyum'' hesabında 3 aylık borç ödemelerini karşılayacak kadar kaynak bulundurulacağını söylemişti.

AB Komisyonu, Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve IMF'nin ikinci kurtarma paketi müzakerelerinde esas Yunanistan'ın ekonomik durumu analizinde, programın başarısı için Atina'nın yapısal reformlarını hızla yapması, mali yükümlülüklerini karşılayabilmesi ve özelleştirmelerde hedefi tutturması gerektiği vurgulanıyor.

Yapısal reformlar ve özelleştirmenin gecikmesi halinde Yunan ekonomisindeki durgunluğun derinleşebileceği ve 2020 yılında yüzde 120,5 düzeyine indirilmesi hedeflenen borç yükünün yüzde 160'larda kalabileceği uyarısı yapılıyor.