Yunanistan'a para akmaya başladı



Brüksel'de yapılan açıklamada, tele-konferans yapan Euro Grubu maliye bakanlarının Yunanistan'ın yardım paketinden 26 milyar euroluk ilk kredi diliminin serbest bırakılmasına karar verdiği belirtildi.

Kredi diliminin 13 milyar euroluk bölümünün perşembe günü havale edileceği belirtildi. Zaman baskısı altındaki Atina'nın aynı gün Avrupa Merkez Bankası'na 3 milyar 400 bin euro ödeme yapması gerekiyor.

Kredi diliminin 10 milyar eurosu da bankaların sağlamlaştırılması için ayrıldığı ve bu amaçla ayrı özel bir hesaba yatırılacağı açıklandı. Yunanistan'a 3 milyar euronun da sonbaharda aktarılacağı belirtildi.

AB Komisyonu Başkan Vekili Valdis Dombrovskis, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Euro Bölgesi'nin Yunanistan'a istikrar desteği sağlanmasını kararlaştırdığını ifade etti.

Yunanistan için öngörülen üçüncü yardım paketi de bugün Almanya ve Hollanda'nın ulusal parlamentolarından geçti. Atina'daki hükümetin aldığı krediler karşılığında söz verdiği reformları ve tasarruf önlemlerini hayata geçirmesi gerekiyor.