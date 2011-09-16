Yunanistan'a kredi yine gecikiyor

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Piyasaya dolar sürüldü



Borç ödemelerini yapmakta zorlanan Yunanistan'ın bu fona acilen, en geç Ekim ayı ortasında ihtiyacı var.Ancak ülkenin aldığı bütçe önlemlerinin yeterli olup olmadığını değerlendiren bir Avrupa Komisyonu raporu Eylül sonundan önce hazır olamıyor.Avrupa muhabirimiz Chris Morris bazı ülkelerin kaygıları nedeniyle geciken kredinin gelecek ay başındaki bir toplantıda onaylanmasının beklendiğini çünkü euro bölgesinin Yunanistan'ın borç moratoryumu ilan etmesinden doğacak sonuçlara hazır olmadığını söylüyor.Almanya, Finlandiya ve Slovakya'da kamuoyunun bu tür kurtarma operasyonlarına karşı çıkmaya başladığına dair işaretler var.Avrupalı maliye bakanları, euro bölgesindeki krizi görüşmek üzere bugün Polonya'nın Wroclaw kentinde toplanmıştı.Bakanlar Yunanistan'ın yükümlülüklerini yerine getirme konusunda verdiği yeni sözleri ve gösterdiği kararlılığı övdü ancak krediye beklenen onayı vermedi.Avrupalı bakanlar, İrlanda ve İspanya'nın gereken reformları hayata geçirebileceğine duydukları güveni de dile getirdi.Bakanlar ayrıca Avrupa kurtarma fonunun miktar ve esnekliğinin artırılması konusunda oybirliğiyle varılan anlaşmayı memnuniyetle karşıladıklarını ve değişikliğin en kısa zamanda yapılmasını umduklarını belirtti.Toplantının öğleden sonraki oturumuna AB'den diğer maliye bakanları ile birlikte ABD Hazine Bakanı Tim Geithner de katılıyor.Geithner'in bir hafta içinde ikinci kez Avrupa gezisine çıkmasının, Amerikan yönetiminin derin kaygılarını yansıttığı yorumları yapılıyor.Ülkesinin euro bölgesi bakanlarına vaaz verme niyetinde olmadığını söyleyen Geithner'in kapalı kapılar ardında "Euro krizi küresel ekonomiyi de etkilemeye başladı" mesajını verdiği tahmin ediliyor.Borsalarda birkaç gün üst üste görülen sert düşüşler yüzünden aralarında ABD ve İngiltere merkez bankalarının da bulunduğu bir grup merkez bankası dün piyasaya yüklü miktarda dolar sürme kararı almıştı.Amaç dünya bankacılık sistemine nakit para akışını canlandırarak gündelik operasyonların durmasını engellemek.Bankaların riskten kaçınmak için birbirine borç vermemeye başladığından endişe ediliyordu.Avrupa'da pekçok bankanın Yunanistan'a borç verdiği ve bunları geri alamazlarsa zor durumda kalacakları biliniyor.Avrupa Birliği ve Uluslararası Para Fonu IMF, Mayıs ayında Yunanistan'a 110 milyar euro kredi sağlama kararı almıştı.Temmuz'da da 109 milyar euroluk ikinci yardım paketi üzerinde uzlaşma sağlandı. Ancak bu paketin, bazı üye ülkelerin parlamentolarında onaylanması gerekiyor.