T24 LogoT24 Logo
Gündem

Yunanistan'a kaçmaya çalışan 2 PKK şüphelisi yakalandı

EDİRNE, (DHA)- EDİRNE'nin Uzunköprü ilçesinde yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmak isteyen terör örgütü PKK şüphelisi 2 kişi yanlarında şişme botla yakalanarak gözaltına alındı

23 Kasım 2017 19:57

EDİRNE, (DHA)- EDİRNE\'nin Uzunköprü ilçesinde yasa dışı yollardan Yunanistan\'a kaçmak isteyen terör örgütü PKK şüphelisi 2 kişi yanlarında şişme botla yakalanarak gözaltına alındı.
Uzunköprü\'nün Yunanistan\'a sınır olan Kiremitçisalih Köyü\'nde sınır devriyesi jandarma ekipleri, ihbar üzerine Meriç Nehri kenarındaki 1’inci derece askeri yasak bölgede şişme botla karşıya geçmek isteyen 2 şüpheli yakaladı. Yapılan incelemede terör örgütü PKK üyesi olduğu öne sürülen İ.B. ve F.Ç. gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler işlemleri için Jandarma Komutanlığı\'na götürüldü. Soruşturma sürüyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

EDİRNE DHA EDİRNE UzunköprüYunanistanUzunköprü YunanistanKiremitçisalih KöyüMeriç NehriYapılanSağlıkJandarma KomutanlığıSoruşturma

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

AKP'li Kurtulmuş bakanların resmî deprem toplantısında konuştu, Elazığ Valisi'nin sandalyesi...

Bakan Soylu HDP yardımını neden geri çevirdiklerini açıkladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24