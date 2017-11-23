Yunanistan'a kaçmaya çalışan 2 PKK şüphelisi yakalandı

EDİRNE, (DHA)- EDİRNE\'nin Uzunköprü ilçesinde yasa dışı yollardan Yunanistan\'a kaçmak isteyen terör örgütü PKK şüphelisi 2 kişi yanlarında şişme botla yakalanarak gözaltına alındı.

Uzunköprü\'nün Yunanistan\'a sınır olan Kiremitçisalih Köyü\'nde sınır devriyesi jandarma ekipleri, ihbar üzerine Meriç Nehri kenarındaki 1’inci derece askeri yasak bölgede şişme botla karşıya geçmek isteyen 2 şüpheli yakaladı. Yapılan incelemede terör örgütü PKK üyesi olduğu öne sürülen İ.B. ve F.Ç. gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler işlemleri için Jandarma Komutanlığı\'na götürüldü. Soruşturma sürüyor.