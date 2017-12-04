Yunanistan'a kaçmak isteyen PKK'lı, göçmenlerin arasında yakalandı

Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA) - EDİRNE\'de göçmenlerin arasına karışıp, Yunanistan\'a kaçmak isteyen terör örgütü PKK üyesi M.A., sınır devriyesi yapan askerler tarafından yakalandı.

Edirne 54\'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı\'na bağlı \'hudut kartalları\' adıyla bilinen sınır devriyesi yapan askerler, Yunanistan\'a sınır Bosnaköy\'de, birinci derece askeri yasak bölgede, sınırı kaçak yollarla geçmek isteyen yaklaşık 20 göçmeni yakaladı. Göçmenlerin Suriye, Afganistan ve Pakistan uyruklu olduğu belirtildi. Yakalananların üzerlerinde inceleme yapılırken, \'terör örgütü PKK üyeliği\' ve \'terör amaçlı pankart açma\' suçlarından emniyette kaydı bulunan M.A.\'nın (34) göçmenlerin arasına karıştığı belirlendi. Sınır devriyesi yapan askerler tarafından gözaltına alınan M.A. ile ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.



