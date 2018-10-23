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Yunanistan'a kaçmak isteyen 6 göçmen yakalandı, organizatör tutuklandı

Murat YAYIN/MALKARA (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde, yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmek isteyen 6 Pakistanlı göçmen yakalandı

23 Ekim 2018 21:03

Murat YAYIN/MALKARA (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ\'ın Malkara ilçesinde, yasa dışı yollardan Yunanistan\'a geçmek isteyen 6 Pakistanlı göçmen yakalandı. Göçmenlere organizatörlük yapan 1 kişi de tutuklandı.
Malkara-Tekirdağ karayolunda uygulama yapan trafik ekipleri, göçmenlerin otomobille Yunanistan\'a kaçtığı ihbarı üzerine 59 RT 024 plakalı otomobili takibe alarak, durdurdu. Otomobilde bulunan Pakistan uyruklu 6 kaçak göçmen ile göçmenleri Yunanistan\'a götüreceği tespit edilen organizatör Bilal Seçi (30) yakalandı. Otomobilde yapılan aramada ise şişme bot, can yelekleri, gıda ve giyim malzemeleri ele geçirildi.
Malkara İlçe Jandarma Komutanlığı\'na götürülerek ifadesi alınan kaçak göçmenler, Tekirdağ Göçmen Toplama Merkezi\'ne gönderildi. Jandarmadaki soruşturmasının ardından mahkemeye sevk edilen organizatör Bilal Seçi ise çıkarıldığı mahkemece, \'göçmen kaçakçılığı\' yaptığı gerekçesiyle tutuklandı.

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