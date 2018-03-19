T24 LogoT24 Logo
Gündem

Yunanistan'a kaçmak isteyen 6 FETÖ şüphelisi pirinç tarlasında yakalandı

Ünsal YÜCEL/İPSALA (Edirne), (DHA) - EDİRNE'nin İpsala ilçesinde, jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, yasa dışı yollarla Yunanistan'a gitmek isteyen 6'sı FETÖ şüphelisi 8 kişi, saklandıkları pirinç tarlasında yakalanıp, gözaltına alındı

19 Mart 2018 19:41

Ünsal YÜCEL/İPSALA (Edirne), (DHA) - EDİRNE\'nin İpsala ilçesinde, jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, yasa dışı yollarla Yunanistan\'a gitmek isteyen 6\'sı FETÖ şüphelisi 8 kişi, saklandıkları pirinç tarlasında yakalanıp, gözaltına alındı.
Edirne İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve İpsala İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, İpsala\'ya bağlı Sarıcaali köyünde, pirinç tarlasında arama yaptı. Ekipler, yasa dışı yollarla Yunanistan\'a gitmek isteyen 8 kişiyi tarlada yakalayarak, gözaltına aldı. Edirne İl Jandarma Komutanlığı\'na götürülen şüphelilerin, FETÖ/PDY soruşturması kapmasında hakkında arama kaydı bulunan ve örgütün şifreli haberleşme programı \'ByLock\' kullanıcısı olduğu belirlenen F.A. (35), FETÖ soruşturması kapsamında aranan, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile öğretmenlikten ihraç edilen ve \'ByLock\'u kullandığı tespit edilen E.A. (32), \'FETÖ üyesi olmak\' suçundan aranan T.E. (34), KHK ile SGK\'da memurken ihraç edilen, FETÖ soruşturması kapsamında aranan ve \'ByLock\' kullanıcısı olduğu belirlenen A.Ö. (33), \'FETÖ üyesi olmak\'tan aranan ve \'ByLock\' kaydı bulunan A.C.B. (29), \'FETÖ üyesi olmak\'tan aranan ve \'ByLock\' kullanıcısı olduğu saptanan, KHK ile kapatılan öğrenci yurdunun eski müdürü S.B. (30) ile kayıp olarak aranan M.D. (30) ve suç kaydı bulunmayan M.D. (26) olduğu ortaya çıktı. 
Suç kaydı olmayan M.D., ifadesinin ardından adli makamlarca serbest bırakıldı. Diğer şüphelilerin ise jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü belirtildi. 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

YÜCELİPSALA Edirne DHAEDİRNEYunanistanFETÖEdirneJandarma KomutanlığıMüdürlüğüSarıcaaliEkiplerFETÖPDYKanun Hükmünde Kararname KHKKHKSGKDiğer

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kulis: AKP Genel Başkanlığı için bir süredir Berat Albayrak’ın ismi...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24