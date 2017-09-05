Yunanistan'a kaçmak isteyen 3 FETÖ şüphelisi tutuklandı

Ünsal YÜCEL/İPSALA(Edirne), (DHA)- EDİRNE’de İpsala Sınır Kapısı’ndan Yunanistan’a çıkış yapmak isterken polis tarafından yakalanan FETÖ/PDY şüphelisi 6 kişiden 3\'ü sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklandı.

Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Yunanistan’a çıkış yapmak üzere İpsala Sınır Kapısı’na gelen C.İ., F.F.B., Y.Y.Y., Ö.T., E.T. ve K.K.\'nın evrak kontrolünde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında pasaportlarının iptal edildiğini ve \'ByLock\' kullanıcısı olduğunu belirledi. Gözaltına alınan 6 şüpheli, Emniyet Müdürlüğü\'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden F.F.B., Y.Y.Y. ve Ö.T. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, C.İ., E.T. ve K.K. tutuklandı.

