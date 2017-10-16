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Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ'cü eski emniyet müdürü adliyede

Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA)- FETÖ/PDY soruşturma kapsamında, Diyarbakır'ın Sur İlçe Emniyet Müdürü iken meslekten ihraç edilen ve Yunanistan'a kaçmak için geldiği Edirne'nin Keşan İlçesi'nde jandarma tarafından yakalanan 42 yaşındaki Sadettin Koçak

16 Ekim 2017 20:02

Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA)- FETÖ/PDY soruşturma kapsamında, Diyarbakır\'ın Sur İlçe Emniyet Müdürü iken meslekten ihraç edilen ve Yunanistan\'a kaçmak için geldiği Edirne\'nin Keşan İlçesi\'nde jandarma tarafından yakalanan 42 yaşındaki Sadettin Koçak ile kardeşi 37 yaşındaki Sadi Koçak, adliyeye sevk edildi.
Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yol emniyet ve kontrol devriyesi sırasında, Keşan\'dan İpsala yönüne giden Sadi Koçak yönetimindeki otomobili Beyendik Kavşağı\'nda durdurdu. Yapılan kimlik kontrolünde araçta yolcu olarak bulunan Sadettin Koçak\'ın, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Diyarbakır\'ın Sur İlçe Emniyet Müdürü iken meslekten ihraç edildiği ve bir süre cezaevinde \'FETÖ-PDY üyesi olmak\' suçundan tutuklu kaldıktan sonra serbest bırakıldığı belirlendi. Sadettin Koçak ve araç sürücüsü kardeşi Sadi Koçak, yasadışı yollarla Yunanistan’a çıkış hazırlığında oldukları iddiasıyla gözaltına alındı.
Şüpheli kardeşler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Keşan Devlet Hastanesi\'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

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