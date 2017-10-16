Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ şüphelisi 2 kişi tutuklandı

Engin ÖZMEN/EDİRNE, (DHA) - EDİRNE\'de yasa dışı yollardan Yunanistan\'a kaçarken yakalanarak, gözaltına alınan 1\'i kadın 5 şüpheliden, meslekten ihraç edilen öğretmen Tuncay Kaynak ile Salih Biçici, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklandı. Diğer sanıklar, arandıkları Ankara ve Konya\'ya gönderildi.

Edirne 54\'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı hudut devriyeleri, Yunanistan sınırındaki Üyüklütatar Köyü\'nde yasa dışı yollardan sınırı geçmek isteyen 1\'i kadın 5 şüpheliyi yakaladı. Sınır karakolunda yapılan incelemenin ardından jandarma ekiplerine teslim edilen şüphelilerden Sinop Ağır Ceza Mahkemesi tarafından \'FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak\' suçlamasıyla aranan 28 yaşındaki Biçici ile yine örgüte üye olma suçundan aranan öğretmen 36 yaşındaki Kaynak, mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu.

Gözaltına alınan FETÖ şüphelilerinden Konya Öğrenci Yurtlar Kurumu\'nda görevli 32 yaşındaki Adeviye A. ve 33 yaşındaki Seiza A.\'nın \'örgüte üye olmak\' suçundan Konya 1 ve 2\'nci Sulh Ceza Hakimliği\'nce arandığı belirlendi. İki şüpheli, işlemlerinin ardından Edirne Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Konya\'ya gönderildi.

STAJYER HAKİMDİ, MESLEKTEN İHRAÇ EDİLDİ

Şüphelilerden 26 yaşındaki Mithat G.\'nin ise Çankaya Adliyesi\'nde stajyer hakimken meslekten ihraç edildiği ve Ankara mahkemelerince arandığı belirlendi. Mithat G. de işlemlerinin ardından Ankara\'ya gönderildi. Yunanistan\'a kaçmak isterken yakalanan 5 şüphelinin, örgüt içindeki haberleşmeyi sağlayan şifreli cep telefonu uygulaması \'ByLock\' kullanıcısı olduğu tespit edildi.

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