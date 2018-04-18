Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ imamının eşi adliyede

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN\'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan, terör örgütünün \'sözde\' bölge imamı olan ve Marmaris’ten Yunanistan\'a kaçmak isterken yakalanan \'Fatih\' kod adlı Murat E.\'nin eşi \'ByLock\' kullancısı Günışık E., polis tarafından yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Günışık E. adliyeye sevk edildi.

Samsun\'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan, terör örgütünün \'sözde\' bölge imamı olan ve Marmaris’ten Yunanistan\'a kaçmak isterken 10 Nisan Salı günü yakalanan \'Fatih\' kod adlı Murat E.\'nin eşi \'ByLock\' kullancısı Günışık E.\'nin Eskişehir\'den Samsun\'a geldiğini tespit eden Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri kent merkezinde şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli bugün adliyeye sevk edildi.



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