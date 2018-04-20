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Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ imamı, adliyede

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan, terör örgütünün sözde bölge imamı 'Fatih' kod adlı Murat E

20 Nisan 2018 15:04

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN\'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan, terör örgütünün sözde bölge imamı \'Fatih\' kod adlı Murat E. (46), Marmaris’ten Yunanistan\'a kaçmak isterken yakalandı. Bir telefon hattından 16 bin 954 kez örgütün gizli haberleşme programı \'ByLock\'a giriş yaptığı ortaya çıkan şüpheli, bugün adliyeye sevk edildi.
Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan, örgütün Samsun, Çorum, Amasya, Tokat ve Sinop illerinin sözde bölge imamı Murat E.\'yi yakalamak için polis çalışma başlattı. Samsun İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ\'nün okullarında da görev yapmış, meslekten ihraç edilen din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni Murat E.\'nin, Marmaris\'te olduğunu tespit etti. Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü\'nün (KOM) verdiği bilgiyle Marmaris Kaçakçılık ve Organize Suçlar Grup Amirliği\'nin takip ettiği şüpheli, Yunanistan bayraklı yatla ilçeden kaçmak isterken 9 Nisan günü polis tarafından düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Üstt aramasında ise sahte kimlik kartı, yanındaki çantada dizüstü bilgisayar ele geçirildi.
Sorgulanmak üzere Samsun\'a getirilen şüphelinin 3 ayrı telefon hattından da \'ByLock\' kullandığı ve 2015 yılında \'sözde\' bölge imamı olarak atandığı öğrenildi. Şüphelinin sadece bir telefon hattından 16 bin 954 kez \'ByLock\'a giriş yaptığı tespit edildi. Şüphelinin ayrıca Gaziantep 8\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'nce de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında arandığı belirlendi. Emniyeti\'ndeki işlemleri tamamlanan şüpheli bugün adliyeye sevk edildi.

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