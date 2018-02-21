Yunanistan'a kaçarken yakalanan 2 FETÖ şüphelisi ile organizatör tutuklandı

Ünsal YÜCEL/İPSALA (Edirne),(DHA)- EDİRNE\'nin İpsala ilçesinde jandarma ve sınır birliklerince düzenlenen 2 ayrı operasyonda yasa dışı yollarla Yunanistan\'a geçmek isterken yakalanan FETÖ/PDY şüphelisi 2 kişi ile organizatörlük yaptığı belirlenen 1 kişi tutuklandı.

İpsala İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, sınır birliklerinin de katılımıyla ilçeye bağlı Ahır köyü ile Yenikarpuzlu beldesindeki 1\'inci Derece Askeri Yasak Bölge içerisinde yasa dışı yollarla Yunanistan\'a geçmek isteyen FETÖ/PDY şüphelilerine yönelik 2 ayrı operasyon düzenledi.

Jandarma, Ahır köyünde Yunanistan sınırına yaya olarak ilerleyen ve yasa dışı yollarla Yunanistan\'a geçmek isteyen 5 kişiyi yakalayarak, gözaltına aldı. İpsala Jandarma Komutanlığı\'na götürülen şüphelilerin, Şırnak Üniversitesi genel sekreter yardımcısıyken KHK ile görevinden ihraç edilen ve \'Silahlı terör örgütüne üye olmak\' suçundan aranma kaydı bulunan A.A., Van\'ın İpekyolu ilçesinde Türkçe öğretmeniyken KHK ile görevinden ihraç edilen ve hakkında Van 3’üncü Sulh Ceza Hakimliği ile Ankara 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi\'nce \'Silahlı terör örgütüne üye olmak\' ve Erzurum Anayasal Düzene Karşı Suçlar ve Terör Suçları Soruşturma Bürosu\'nca \'Silahlı terör örgütü kurma veya yönetme\' suçlarından aranma kaydı bulunan A.A., İstanbul\'un Şişli ilçesinde sınıf öğretmeniyken KHK ile görevinden ihraç edilen ve yurt dışına çıkış yasağı olan B.H., İstanbul\'da Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeniyken KHK ile görevinden ihraç edilen ve yurt dışına çıkış yasağı bulunan H.Y. ile bu kişilere organizatörlük yapan ve yakalanınca kendisini Irak uyruklu N.V. olarak tanıtan B.K. olduğu belirlendi.

İkinci operasyonda ise 1\'inci Derece Askeri Yasak Bölge içerisinde jandarma devriyesini görmesi üzerine şüpheli hareketlerde bulunan 1 kişi yakalanarak, gözaltına alındı. Jandarmadaki kimlik tespitinde şüphelinin Şırnak Milli Jandarma Komando Tabur Komutanlığı\'nda teğmen olarak görev yaparken KHK ile görevinden ihraç edilen, terör amaçlı suçlardan kaydı bulunan ve \'ByLock\' kullanıcısı olduğu belirlenen M.K. olduğu belirlendi.

Şüphelilerden A.A., B.K. ve M.K. işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu. H.Y. ve B.H., soruşturmalarının sürdüğü şehirlere götürülmek üzere İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine, A.A. ise Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü\'ne teslim edildi.