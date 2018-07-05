Yunanistan'a kaçan firari askerlerden birine daha iltica hakkı

Yunan İltica Dairesi, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki cunta yapılanması tarafından 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirilen darbe girişimine katılmakla suçlanan 8 firari askerlerden Uğur Uçan'a iltica hakkı verdi. Böylece toplamda üç askere iltica hakkı verilmiş oldu.

Daha önce, Süleyman Özkaynakçı ve Ahmet Güzel isimli darbeci askerlere İltica Dairesi tarafından bu hak tanınmıştı.

Danıştay da verilen iltica hakkına Yunan hükümetinin itirazını haksız bularak, darbecilere iltica hakkı tanınmasına onay vermişti.



Yunan medyası, Danıştay kararının emsal teşkil etmesi sebebiyle geri kalan 5 darbeci askerin de sırasıyla iltica hakkı alacağı yorumunda bulundu.



Firari 8 asker, 18 aylık gözetim altında tutulma sürelerinin dolması sebebiyle mayıs ayı sonunda tutuldukları belirtilen nezarethaneden serbest bırakılmıştı.



Darbecilerin, yoğun güvenlik önlemleri altında Atina dışındaki bir yerde tutuldukları belirtiliyor.