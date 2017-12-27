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Yunanistan'a kaçan darbecilerin İstanbul'daki yargılaması başladı

Ümit TÜRK/İSTANBUL,(DHA)-15 Temmuz darbe girişiminde 4'üncü Kara Havacılık Komutanlığı'ndan helikopterle hareket ederek darbe teşebbüsüne katıldıktan sonra bir kısmı Yunanistan'a kaçtığı suçlamasıyla, 9'u tutuklu 8'i firari 19 eski havacı askerin yargılan

27 Aralık 2017 21:50

Ümit TÜRK/İSTANBUL,(DHA)-15 Temmuz darbe girişiminde 4\'üncü Kara Havacılık Komutanlığı\'ndan helikopterle hareket ederek darbe teşebbüsüne katıldıktan sonra bir kısmı Yunanistan\'a kaçtığı suçlamasıyla, 9\'u tutuklu 8\'i firari 19 eski havacı askerin yargılanmasına başlandı. Sanıklar Yunanistan\'a kaçan ekibi suçladı.
15 Temmuz darbe girişiminde aralarında Yunanistan\'a kaçan 8 pilotun da bulunduğu 19 eski havacı askerin yargılaması İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde başladı.
9\'u tutuklu 11 sanığın hazır bulunduğu duruşmada savunma yapan helikopter teknisyeni Rıfat Çelik, \"Kaçma şansımız hiç yoktu. Kaçsaydık bizi vurulardı\" dedi.

“KAÇSAYDIK BİZ VURURLARDI\"
Darbe teşebbüsünde Vatan Caddesi üzerine ateş açan helikopterde teknisyen olarak görev yapan eski astsubay Rıfat Çelik, \"66\'ıncı Mekanize Tugay Komutanlığı\'nda Yunanistan\'a kaçan pilotlarda dahil olmak üzere bizi bir odaya aldılar. Uçmak istemediğimi söyledim. Kaçma şansımız hiç yoktu. Kaçsaydık bizi vururlardı. Bu yoruma girecek ama bir insanın gözlerine baktığınızda sinirli mi, öfkeli mi olduğunu anlarsanız. O tepkiyi verdiğim zaman Ahmet Güzel\'in(darbe teşebbüsü sırasında helikopterle Yunanistan\'a kaçan eski Kurmay Pilot Binbaşı) gözlerindeki siniri, öfkeyi verdiği tepkiyi görmeniz lazımdı\" dedi.
Sanık Çelik, \"Yunanistan\'a kaçma teklifi yapıldı mı?\" sorusuna, \"Bana hiçbir teklif gelmedi. Bizi bıraktıktan sonra nereye gideceklerini bilmiyordum. Ahmet Güzel\'in gece ilerleyen saatlerde morali bozuldu. Herkese küfür etmeye başladı. Nefret ediyorlardı. Gözlerindeki öfke ve siniri görseydiniz, gerçekten öfkeli sinir vardı\" yanıtını verdi.

\"YUNANİSTAN\'A BİZİ DE GÖTÜRECEKLERİNİ ZANNETTİM\"
Tutuklu sanıklardan eski kara pilot teğmen Halil Can Akbaş da bir aylık pilot olduğunu belirterek, \"Bu benim ilk görevimdi. İkinci pilot olarak görevliydim. Darbe teşebbüsünü 24.00 sıralarında telefondaki haberlerden öğrendim. Kaçma düşüncem oldu. Bu girişimden sıyrılmak istedim. 66\'ıncı Mekanize Tugay Komutanlığı\'nda bina içinde ve dışında silahlı personel vardı. Orada gözetim altındaydık. Ahmet Güzel silah doğrulttu. Şahsi kanaatim darbenin başarısız olduğunun farkında değildi. Helikoptere bindik. 12 kişi ormanlık bir alana gittik. Hal ve hareketlerinden zaten belli olmuştu. Uçmak istemediğimizi biran önce alaya dönmek istediğimizi beyan ettik. Kaçmaya çalışırsak vurabilirlerdi. Kendi aralarında konuşuyorlardı. Tam olarak duyamadım ama konuşmalarından yurt dışına kaçma niyetleri olduğunu anladım. İlk olarak bizi de götürecekler zannettim. Gitmek istemediğimi söyledim. \'Zaten sizi götürmüyoruz\' dediler. Kalkış yaptılar. Helikopterdeki eşyalarımızı da ormanlık alana attılar\" ifadesinde bulundu. Duruşma diğer sanıkların savunmasıyla devam ediyor.

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