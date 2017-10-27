YUNANİSTAN'A KAÇAN DARBECİ ASKERLERİN İDDİANAMESİ KABUL EDİLDİ 

Haber: Ümit TÜRK İstanbul / DHA

15 Temmuz darbe girişiminin hemen ardından Yunanistan\'a kaçan 8 darbeci askerlerin de arasında bulunduğu 19 sanık hakkında hazırlanan iddianame mahkeme tarafından kabul edildi.

İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Yunanistan\'a kaçan 8 darbeci askerin de arasında bulunduğu 9\'u tutuklu 19 sanık hakkında açılan davayı kabul etti.

İDDİANAMEDEN...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar bürosu savcıları Bülent Başer ve Hikmet Pak tarafından hazırlanan iddianamede, 9\'u tutuklu 19 şüpheli yer aldı. Şüphelilerin kalkışma sırasında 4. Kara Havacılık Alay Komutanlığı\'nda hareket ederek, helikopterlerle İstanbul çevresindeki eylemlere katıldıkları 8\'inin de daha sonra Yunanistan\'a firar eden şüpheli eski askerler olduğu kaydedildi.

İSTENEN CEZALAR

Tüm şüpheliler hakkıında \"Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs\", \"TBMM\'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs\", \"Türkiye Cumhuriyeti hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs\" suçlarından 3\'er kez ağırlaştırılmış müebbet ve \"silahlı terör örgütüne üye olma\" suçundan 7,5 yıldan 15\'er yıla kadar hapis cezası talep edilen iddianamede, 8 şüpheli hakkında ayrıca \"kasten öldürme\" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 6 şüpheli hakkında ise ayrıca \"kasten öldürmeye teşebbüs\" suçundan 19,5 yıldan 30 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmaları istendi.

İddianamede, Yunanistan\'a askeri helikopter ile kaçan ve haklarında \"yokluklarında tutuklama\" kararı bulunan firari şüpheliler hakkında ayrıca \"Askeri ceza kanunun\" da yer alan \"Yabancı memlekete firar\", \"Askeri eşyayı kasten tahrip etmek\" ve \"Askeri eşyayı çalma\" suçlarından da 9 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istendi.

\"KAÇIP İLTİCA ETMELERİ ÖRGÜT ÜYESİ OLDUĞU KANAATİNİ DOĞURDU\"

İddianamede kaçan firari askerler için, \"Darbe girişiminin başarısızlığa uğramasından sonra 8 şüphelinin TSK\' ya ait askeri helikopterle Yunanistan\' a kaçmaları ve iltica talebinde bulunmaları gibi hususlar birlikte değerlendirildiğinde, şüphelilerin \"FETÖ silahlı terör örgütüne üye olma\" suçunu işledikleri kanaatine varıldığı anlaşılmaktadır\" denildi. İddianamede, askeri helikopterle Yunanistan\'a kaçma planları ve rotaları da anlatıldı.

20 BİN DOLAR DEĞERİNDEKİ DÜRBÜNÜ DE ALMIŞLAR

Helikopterin teslim alındıktan sonra yapılan incelemesinde, şüphelilerin helikopterde bulunan \"Dost düşman tanıma kodu\" cihazını montaj yerinden söktükleri, ayrıca helikopter içerisinde bulunan 20 bin ABD Doları değerindeki gece görüş dürbününü de aldıkları kaydedildi.

