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15 Temmuz Darbe Girişimi

Yunanistan'a kaçan darbeci askerler temyiz mahkemesine getirildi

Yüksek mahkemenin kararı, cuntacı askerlerin iade süreçlerine ilişkin adli olarak nihai adım olacak

13 Ocak 2017 19:17

15 Temmuz darbe girişimi gecesinde Yunanistan'a kaçan 8 askerden dördü itiraz başvurularını görüşmek üzere Yunanistan Yüksek Mahkemesi'ne getirildi.

Atina'da çekilen fotoğraflarda askerlerin takım elbiseli ve ellerinin kelepçeli olduğu görüldü.

Türkiye'denin iadesini istediği kaçak askerlerle ilgili temyiz davaları üç grup halinde görülüyor. İlk iki grup önceki günlerde Yunanistan Yüksek Mahkemesinde hakim karşısına çıkmıştı. Üçüncü ve son grubun duruşması ise bugün gerçekleşiyor.

Yunanistan'a kaçan darbeci askerlerle ilgili karar 23 Ocak'ta verilecek

Yunan mahkemesi geçtiğimiz haftalarda, kaçak askerlerden üçü için Türkiye'nin iade talebini kabul etmiş, beş askere yönelik iade taleplerini ise reddetmişti. Yunan temyiz mahkemeleri başsavcısı Antonis Liogas, iade talebi reddedilen darbecilerle ilgili Yüksek Mahkeme'ye itirazda bulunurken, mahkemenin Türkiye'ye iadeleri yönünde karar verdiği üç darbeci asker de temyiz başvurusunda bulunmuştu.

Yüksek mahkemenin kararı, darbeci askerlerin iade süreçlerine ilişkin adli olarak nihai adım olacak.

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