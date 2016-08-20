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15 Temmuz Darbe Girişimi

Yunanistan'a kaçan askerlerle ilgili son durum ne?

8 askerin siyasi sığınma başvurularına ilişkin mülakatları başladı

20 Ağustos 2016 01:32

15 Temmuz'daki darbe girişimine katıldıktan sonra Yunanistan'a kaçan 8 askerin siyasi sığınma başvurularına ilişkin mülakatları başladı.

Başkent Atina'daki Merkezi İltica Ofisi'ne getirilen bir askerin mülakatı, yoğun güvenlik önlemleri altında gerçekleşti.

Sabah erken saatlerde iltica ofisine getirilen askerin mülakatı 5 saatten fazla sürdü.

 

Süreç 30 Ağustos'a kadar uzayacak

 

Daha önce ikili gruplar halinde planlanan mülakatların avukatların daha rahat çalışabilmesi için tek tek gerçekleşeceği ve böylelikle sürecin 30 Ağustos'a kadar uzayacağı bildirildi.

 

Yüzbaşı Feridun Çoban mülakatın ardından, iltica ofisinin bulunduğu kompleksin arka kapısından gizlice çıkartıldı.

Mülakatın ardından basına açıklamalarda bulunan Avukat Stavroula Tomara, Türk basınına açıklama yapmayacağını belirterek, Türk basınının uzaklaşmasını talep etti.

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