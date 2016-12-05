Yunanistan'a kaçan askerlerden üçüyle ilgili iade talebine ret

15 Temmuz darbe girişimi sonrası Yunanistan'a kaçan sekiz askerden üçü hakkında Türkiye'nin bulunduğu iade talebi Yunan mahkemesi tarafından reddedildi.
Atina'daki temyiz mahkemesinde bugün duruşmaları görülen üç asker savunmalarını verdi.
Mahkeme, askerlerin hayatlarının tehlikede olduğu gerekçesiyle Türkiye'ye iade edilmemelerine karar verdi.
Geri kalan askerlerin duruşması yarın görülecek.
Askerler ifadelerinde, "Türkiye'ye gönderilirsek işkence göreceğiz" demişlerdi.
Times gazetesine konuşan askerler darbe girişiminden haberdar olmadıklarını ve sadece emirleri uyguladıklarını söylemişlerdi.
Askerlerin avukatı Stavroula Tomara Reuters haber ajansına, "Sonuçtan çok memnunum, ülkelerine iade edilmemeliler... Mahkeme adil davrandı" dedi.
Yunanistan'da yargılanan askerler, 'ülkeye kaçak girmek' ve 'İki ülke arasındaki dostluğu tehlikeye sokmakla' suçlanıyor.