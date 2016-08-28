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15 Temmuz Darbe Girişimi

Yunanistan'a kaçan askerlerden üçü Avrupa ülkelerinden sığınma istedi

Kaçak askerlerin Atina'daki iltica komisyonu ile mülakatlarının Eylül ortalarında tamamlanması bekleniyor

28 Ağustos 2016 20:49

Askeri helikopterle 16 Temmuz'da Yunanistan'ın Dedeağaç şehrine kaçan 2'si binbaşı, 4'ü yüzbaşı, 2'si de başçavuş 8 askerden üçü sığınma talepleri ile ilgili Atina'daki iltica komisyonu ile mülakatlarının ardından, sözlü olarak Fransa, İspanya ve Belçika'dan da sığınma talebinde bulundu. 

Askerlerin avukatlarından Stavrula Tomara açıklama yaptı. Müvekillerinin "Dublin 3" sözleşmesi'nin 12. Maddesine dayanarak "bu madde, kişiye geçmişte yasal olarak kaldığı ülkelere sığınma talebinde bulunması olanağı tanıyor. Müvekillerim, Avrupa'da çeşitli ülkelerde görev yapmışlardı" diye konuştu. Kaçak askerlerin Atina'daki iltica komisyonu ile mülakatlarının Eylül ortalarında tamamlanması bekleniyor. Komisyon başvuruları reddetmesi halinde askerlerin temyiz hakkı bulunuyor.

 

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