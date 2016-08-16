Yunanistan'a kaçan 8 askerin iadesine ilişkin dosya Atina'ya gönderildi

15 Temmuz darbe girişimi akşamında Yunanistan'a kaçan 8 cuntacı askerin iadesine ilişkin dosya, Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla Yunanistan'a gönderildi.

Adalet Bakanlığı Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü, Yunanistan ve Türkiye arasında yürürlükte olan "Suçluların İadesine Dair Sözleşme" düzenlemeleri çerçevesinde 8 darbeci askerin iadesine ilişkin dosya hazırladı. Adalet Bakanlığınca Dışişleri Bakanlığına gönderilen dosyanın Yunanistan'a iletildiği bildirildi.

Habertürk'ün haberine göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iade talepnamesinde, 16 Temmuz 2016 tarihinde Yunanistan’ın Dedeağaç Havalimanı'na iniş yapan Türk Silahlı Kuvvetlerine ait Sikorsky S70 Hawk S/N 11308 marka ve tescil numaralı helikopterde bulunan isim ve rütbeleri belli 8 askeri personelin, "Cebir ve şiddet kullanarak Anayasayı ihlal", "Cumhurbaşkanına suikast", "Yasama organına ve hükümete karşı suç" ile "Silahla birden fazla kişiyle gece vakti nitelikli yağma" gerekçeleriyle iadeleri talep edildi.